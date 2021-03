Operação e novas viaturas marcam os 25 anos do Batalhão da PM em Sete Lagoas

Com quatro anos consecutivos de redução de criminalidade em Sete Lagoas e região, a queda de janeiro deste ano comparada com o mesmo período de 2020 foi de 54,78% pelo 25º Batalhão de Polícia Militar em Sete Lagoas, que comemora no dia 1º de março, 25 anos de instalação.

Dentro das comemorações nesta segunda-feira, foi lançada a ‘operação especial’ durante cerimônia na praça Dom Carlos Carmelo Mota (praça da feirinha), quando a PM recebeu duas novas viaturas adquiridas pelo Governo de Minas, através de emenda parlamentar do deputado estadual Douglas Melo (MDB Devido a pandemia, a cerimônia contou com um público restrito e teve o apoio da areonave “Pegasus”, da PMMG. A operação terá duração de 25 dias, de forma ininterrupta em várias regiões da cidade e em municípios de atuação do 25º BPM.

Representou o Comando da PMMG, Coronel Godinho que é o Diretor de Operações ressaltou, que o 25º BPM tem uma importância muito grande pela sua localização geográfica e que ao longo desses 25 anos tem aprimorado as táticas e as técnicas de emprego do policiamento, com resultados para quem mais precisa do trabalho que é a população. “Maior entrega que podemos ter é a redução da criminalidade e aqui temos o empenho dos militares, um planejamento bem traçado com o policial no local e na hora certa, para trazer essa sensação de segurança para à comunidade”, disse. Ele ressaltou ainda, que é uma cidade com faculdades, que recebe alunos de Belo Horizonte e da região e com isto requer estudo e planejamento, para o emprego do policiamento como vem sendo feito.

Para o Comandante da 19ª Região de Polícia Militar, Coronel Rodrigo Coimbra deve ser considerando que ao contrário de fazer festa, o aniversário do 25º BPM será comemorado com trabalho nas ruas, para aumentar a sensação de segurança para a população reduzindo ainda mais a criminalidade. “Como trabalhamos com índices, através de planejamento estratégico em operações especiais como esta lançamos as viaturas em locais, que tem os índices maiores de criminalidade principalmente em regiões onde ocorrem mais apreensões de arma de fogo e tráfico de drogas”, comentou o oficial.

O vice prefeito, Dr Euro Andrade lembrou qu é de suma importância as ações como esta da PM, tendo em vista que a cidade vem registrando reduções significativas de criminalidade. “As operações especiais bem como a chegada de novas viaturas representam mais segurança. Essa união de forças, inclusive com a Guarda Civil Municipal é muito importante”, enfatizou o representante do Executivo.

O Presidente da Câmara, vereador Alcides Longo de Barros considerou o momento sublime e relevante. ” Nunca podemos desmerecer o brilhante trabalho que a PM vem desenvolvendo. È resultado de um trabalho efetivo e eficaz principalmente com o Comandante Luís Marinho, que tem feito um trabalho de valorização da tropa”, concluiu.