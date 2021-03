Sebrae Minas promove Semana DELAS com capacitações gratuitas 

Palestras e debates on-line serão realizados de 8 a 12 de março, em comemoração ao Dia das Mulheres.

Com o objetivo de oferecer capacitação às mulheres, que representam um importante papel no fortalecimento da economia e da sociedade, o Sebrae Minas preparou uma programação especial em 2021. De 8 a 12 de março, será promovida a Semana DELAS, com diversas palestras para empresárias e mulheres que querem empreender. As inscrições devem ser feitas no site da Sympla e as vagas são limitadas. As atividades são on-line e gratuitas.

Para a analista do Sebrae Minas Daniela Ferreira, o empreendedorismo feminino promove a autonomia das mulheres, dando a elas a possibilidade de serem donas de sua história. “Também amplia seu espaço e visibilidade, contribui para o rompimento de barreiras sociais e é uma forma de garantir sustento, além de satisfação pessoal e profissional para as mulheres.”

Empreendedorismo feminino no Brasil

Segundo a pesquisa GEM (Global Entrepreneurship Monitor) de 2019, o número de mulheres empreendedoras no Brasil era de 26 milhões naquele ano, muito próximo dos 29 milhões de homens. Em Juiz de Fora, dos 38.685 MEIs formalizados até fevereiro 2021, 18.602 são mulheres e 20.083 são homens. Já em estágio estabelecido, os empreendedores somavam maior número: eles eram 18,4%, enquanto as empreendedoras alcançavam 13,9%.

“No passado, verificou-se uma participação maior de empreendedoras por necessidade, quando comparada aos homens. Nesse caso, aparentemente, parte das mulheres buscava o empreendedorismo como uma atividade temporária, em momentos de piora da renda familiar, mas abandonava posteriormente o negócio quando havia uma melhora”, acrescenta a analista.

Programação da Semana DELAS

08/03

10h às 11h30: Como me tornar Microempreendedora Individual

16h às 18h: Imagem e conteúdo digital (com a palestrante Cris Lucena, especialista em imagem pessoal e profissional)

09/03

13h30 às 15h30: Como me tornar Microempreendedora Individual

16h às 17h: DELAS – aceleração de negócios liderados por mulheres

19h às 21h: Propósito – a energia que move

10/03

16h às 17h30: Como usar o Instagram aliado ao seu negócio

19h às 21h: Finanças pessoais – bolsa de mulher

11/03

13h30 às 15h: Acesso a crédito – esse crédito é meu

18h às 20h: LinkedIn para empreendedoras

12/03

15h às 16h30: Mindfulness para empreendedoras

Serviço

Data: 8 a 12 de março de 2021

Informações: 0800 570 0800 / (31) 3314-2808 (WhatsApp)

Inscrições: https://www.sympla.com.br/semana-da-mulher-sebrae__1129595

