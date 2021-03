‘A Caixinha de Papelão’ entra em cena nesta terça (02) na 7ª Temporada de Teatro

Nesta terça-feira (02), o espetáculo teatral ‘A Caixinha de Papelão’, entra em cena na 7ª Temporada de Teatro de Sete Lagoas, no formato teatro on-line e gratuito.

Baseada no conto da escritora mineira, Stella Maris Rezende, a peça mostra um dia na vida de duas crianças simples que resolvem brincar com uma caixa de papelão e as possibilidades do que pode ter dentro dela. O delicioso texto nos traz a situação de um garoto que ganha uma caixinha de papelão de presente e sai a passear até encontrar com sua amiguinha Maridilurde que fica curiosa para saber o que tem dentro dessa caixa. Nessa divertida e curiosa história vamos nos deparar com momentos poéticos e inusitados trazidos pela simplicidade encontrada apenas em nossa imaginação de criança.

No palco dois atores resgatam o universo da cultura da criança através de brincadeiras, trava línguas e parlendas. O trabalho corporal traz à tona a corporeidade da infância com toda a sua liberdade e expressividade. O espetáculo é um convite ao imaginário e ao universo lúdico da criança.

As apresentações da Temporada, serão ao vivo, todas as terças e quintas (09/02 ao dia 04/03), às 20h, no canal do YouTube da Preqaria (youtube/preqariaciadeteatro). Durante as apresentações, a Temporada dispõe de tradução em libras, com Flaviana Rodrigues.

A 7º Temporada é executada através de recursos de editais estaduais da Lei Aldir Blanc conforme Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020.

Todo o festival será realizado no Centro Cultural Nacional Teatro Preqaria, que tem como mantenedora a Cimento Nacional. E também conta com a CCB Contabilidade, Panificadora Galdina, Churrascaria Três Marias e Uai Hotéis e Pousadas, empresas parceiras e amigas do teatro. Cumprindo todas as medidas de segurança sanitária.

Serviço:

“A Caixinha de Papelão” – A Petela Cia – 02 de março de 2021 às 20h no canal do YouTube da Preqaria (youtube/preqariaciadeteatro).

Confira a programação:

04/03 – E Ainda Assim Se Levantar – Cia Luna Lunera

Ascom Preqaria Cia de Teatro