Militares são condenados por homicídio em Sete Lagoas

Dois policiais militares, um capitão e um soldado, foram condenados a 19 e a 17 anos, respectivamente, pela morte de um homem, ocorrido, há 14 anos. O capitão também foi condenado por ocultação de cadáver. Eles deverão cumprir a pena em regime fechado, sem direito a recorrer em liberdade.

Os dois foram absolvidos da acusação de homicídio contra um amigo da vítima, encontrado morto dias depois. De acordo com a sentença, o soldado só perderá o cargo após o fim da fase de recurso.

De acordo com a denúncia do Ministério Público (MP), os dois policiais mataram a vítima, de 27 anos, atearam fogo no corpo e assassinaram a facadas um amigo dela, de 26.

O motivo, segundo o MP, foi vingança, porque a vítima de 27 anos teria roubado um carro que pertencia ao capitão. O colega foi morto, de acordo com a denúncia, porque estava com o amigo no momento do homicídio.

Ainda segundo a denúncia, as vítimas foram abordadas quando tinham ido a uma delegacia para liberarem o carro de propriedade de uma delas. Quando saíram de lá, foram abordados pelos militares, que os obrigaram a entrar em uma viatura. Eles foram levados para a cidade de Sete Lagoas, onde foram mortos.

O crime só foi descoberto, segundo o MP, porque a vítima de 27 anos conseguiu descer do carro e pedir socorro quando os policiais passaram pelo posto da Polícia Rodoviária Federal na BR-040. Mas os agentes acreditaram na versão do capitão, de que estavam em uma diligência policial.

Uma pessoa que estava próximo viu a cena e, quando teve notícia do desaparecimento dos rapazes, associou o fato e fez uma denúncia anônima.

O conselho de sentença, formado por cinco mulheres e dois homens, reconheceu que os dois policiais foram os autores do homicídio contra o rapaz que conseguiu sair do carro para pedir socorro no posto da PRF. Mas não reconheceu em relação à outra vítima.

Com Portal G1