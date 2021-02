Corpo de Bombeiros realiza operação “Alerta Vermelho”

Na manhã desta sexta -feira (26) os militares da 5ª Companhia Independente de Bombeiros Militar realizaram a operação “Alerta vermelho” com ações de verificação e orientação sobre as medidas de segurança, em edificações e áreas de risco.

Esta operação possui caráter educativo e por meio desta, os militares buscaram orientar a população sobre as medidas preventivas contra incêndio e pânico para cada edificação.

As ações foram concentradas em quatro cidades Sete Lagoas, Matozinhos, Paraopeba e Caetanópolis, os militares do serviço de segurança contra incêndio e pânico fizeram levantamentos sobre a situação de várias edificações comerciais, sendo verificado se possuíam o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) ou dispensa , além da existência e as condições dos sistemas preventivos.

No total foram empenhados 17 militares e foram verificadas as condições de 31 edificações comerciais no total.

As vistorias tiveram como escopo esclarecer as pessoas quanto à utilização das medidas de proteção e os procedimentos de regularização e licenciamento das edificações.

Com Ascom/ Corpo de Bombeiros/SL