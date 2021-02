Motoristas formam filas em postos de Sete Lagoas. Há muitas reclamações

A greve dos tanqueiros e transportadores de forma geral provoca correria nos postos de gasolina. Em Sete Lagoas, motoristas reclamam que em alguns postos não emitem cupom fiscal

Os rumores de uma possível falta de combustíveis nos postos pelos próximos dias, devido a greve do transportadores, motiva uma verdadeira corrida a postos de combustíveis em Sete Lagoas. Em alguns postos, como em um localizado na rua Cel. Américo Teixeira Guimarães com Dr Renato Azeredo, a fila aumenta cada vez mais.

Os motoristas de aplicativo tem sido mais frequentes e em alguns postos eles alegam a falta de emissão do Cupom Fiscal, na hora de abastecer ” independente do valor que abastecimento é direito nosso o cupom fiscal. Queremos a fiscalização do Procon”, cobrou Edna, motorista de Uber.

Devido à situação, um grupo de motoristas de aplicativos foram para a prefeitura municipal, sendo atendidos pela equipe do prefeito Duílio de Castro.

Um fato é que a greve deflagrada nesta quinta-feira (25) pelos transportadores de combustíveis de Minas Gerais já reflete nas bombas. A falta de combustível é uma realidade próximo, visto que os caminhões estão cheios para saírem das distribuidoras com destino aos postos, mas estão proibidos de sair.

Os tanqueiros e transportadores de forma geral cruzaram os braços para reivindicar do Governo de Minas a redução da alíquota do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Os trabalhadores exigem que o tributo seja diminuído para baixar os valores dos combustíveis.

Até o momento, com a recusa do governo de abater o valor taxado nos produtos, os tanqueiros fizeram assembleia e votaram pela greve. Com isso, os postos não serão abastecidos. “Realizamos a assembleia, e eles mantiveram a decisão de ficarem parados. Ninguém vai carregar combustível”, afirmou o presidente do Sindicato das Empresas Transportadoras de Combustíveis e Derivados de Petróleo do Estado de Minas Gerais (SindTaque), Irani Gomes.