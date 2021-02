Sete Lagoas já testou mais de 10 mil casos da Covid-19. Ocupação de leitos UTI passa de 63%

O boletim epidemiológico sobre a situação da pandemia do coronavírus em Sete Lagoas desta sexta-feira, 26 de fevereiro, aponta um aumento de 0,65% nas notificações de novos casos suspeitos. Sete Lagoas tem hoje 1.292 pessoas sendo monitoradas, 2.924 com o acompanhamento já concluído e 22.521 casos suspeitos descartados por exames.

Um óbito em decorrência de complicações da Covid foi registrado ontem: uma mulher de 56 anos que estava internada no Hospital Municipal. De ontem para hoje, 65 novos casos foram confirmados: 31 mulheres e 34 homens, elevando o número de casos a 10.647 desde o início da pandemia. Entre eles, estão 175 óbitos, 40 hospitalizados com teste positivo para Covid, 298 pessoas em isolamento domiciliar e 10.134 já recuperadas.

Hospitalizados

Ao todo, são 67 pacientes hospitalizados na cidade por causas respiratórias, sendo 32 em enfermaria e 35 em UTI. Destes, 50 já testaram positivo para Covid, três internados tiveram resultado negativo e 14 pacientes aguardam resultado de exame. Dos 35 leitos de UTI ocupados hoje na cidade, 25 são pacientes de Sete Lagoas, três são de Paraopeba e os demais de Baldim, Matozinhos, Paineiras, Prudente de Morais, Morada Nova, Papagaios e Pompéu.

São 30 internações no Hospital Municipal (19 delas em UTI), 14 internações no Hospital Nossa Senhora das Graças, sendo oito em UTI, duas delas em leitos do SUS, 15 internações no Hospital da Unimed, seis delas em UTI, e oito na UPA, duas delas em UTI. A taxa de ocupação de leitos de UTI destinados exclusivamente a pacientes com Covid na cidade, incluindo leitos do SUS e da saúde suplementar, está hoje em 63,64%. Já ao considerarmos apenas os leitos do SUS, o índice é de 51,11%.

Vacinômetro

Na última quarta-feira, dia 24, o Governo do Estado recebeu 357.400 doses de vacina contra a Covid-19. A nova remessa contém 220 mil doses da vacina da AstraZeneca em parceria com a Fiocruz, que devem ser todas aplicadas, e 137.400 da CoronaVac em parceria com o Instituto Butantan, que serão divididas para a aplicação de duas doses.

As vacinas devem chegar à Superintendência Regional de Saúde de Sete Lagoas ainda hoje para ser distribuídas entre os 35 municípios da regional. No início da próxima semana um novo cronograma deve ser anunciado, de acordo com a quantidade de doses direcionadas à Sete Lagoas. Até esta quinta-feira, 25 de fevereiro, foram vacinados com a primeira dose 5.266 trabalhadores da saúde e 1.893 idosos. Já receberam a segunda dose 3.607 profissionais da saúde e 124 idosos, moradores de asilos. No total, 7.159 pessoas já tomaram a primeira dose da vacina e 3.731 foram vacinados com a segunda dose.

“Vimos que a ocupação de leitos aumentou consideravelmente na última semana. Vale lembrar que nenhuma vacina tem taxa de imunização de 100% e essa vacina do Butantã tem 50% de eficácia na primeira dose, evitando que casos leves se transformem em casos graves. Por isso é importante que a população continue mantendo os cuidados, como o uso de máscara, a higiene das mãos e o distanciamento social, evitando aglomerações”, alerta o secretário municipal de Saúde, Dr. Flávio Pimenta. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 153 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus

Ascom/prefeitura de Sete Lagoas