Júnior Sousa esclareceu trabalho de vereador no Programa Passando a Limpo desta sexta (26)

O Programa Passando a Limpo desta sexta-feira (26) recebeu o vereador Júnior Sousa para uma entrevista franca e relevante à população sete-lagoana. Entrevistado por Álvaro Vilaça e Wagner Oliveira, Júnior Sousa falou sobre ….

Em seu primeiro mandato na Câmara Municipal, Júnior relatou que se preparou para ocupar uma cadeira no Legislativo, adquirindo conhecimentos técnicos, fez pós graduação em gestão público-municipal, depois controladoria e auditoria, especialização em orçamento público, enfim, relatou que se a pessoa é responsável por uma área, é importante se especializar para entregar o melhor. Devido ao conhecimento e especialização, o vereador está na Comissão de Fiscalização Financeira e Tomada de Contas, que conta ainda com os vereadores Rodrigo Braga e Gilson Liboreiro.

“Quando você está num órgão público, o resultado é a entrega do trabalho. Você tem que trabalhar para entregar o resultado da excelência na prestação de serviços. Hoje os passos que você tem para fazer uma entrega de trabalho, ele é muito moroso. Eu estou tentando criar ferramentas, para que esse resultado chegue com mais rapidez aos órgãos”, ressaltou Júnior.

Júnior evidenciou também que, em seu mandato, entregará somente, pedidos de providência e requerimentos que realmente exigem uma intervenção, na expectativa de não gerar deslocamento de equipes do Executivo para locais onde não existem problemas a serem resolvidos. Situação que, segundo Júnior Sous, atrapalha a administração pública e necessit ser corrigido pelos poderes.

Júnior se considera um consiliador entre a população e o Executivo. Afirmou ainda que enxerga melhorias na condução do Legislativo pelos vereadores atuais, que estão fazendo política para a sociedade, enquanto antes existiam brigas por interesses próprios. “Eu vou até as pessoas e falo: Gente, meu papel aqui é ser consiliador entre população e Executivo. Não tenho interesse pessoal nenhum, porque, se eu tivesse interesse pessoal, eu estava talvez na Irlanda, onde passei em processo seletivo, interesse pessoal meu. Hoje eu tenho um interesse coletivo em resolver os problemas numa sociedade, é da região, da região do Cidade de Deus, é da região do Monte Carlo, região do Barreiro, enfim, é um problema coletivo, são muitos problemas e, essa consciliação é que tem que acontecer, pegar as demandas e os problemas, levar para o Executivo para que ele possa analizar e realmente atende às necessidades”, evidenciou o vereador.

Júnior não se privou em agradecer o apoio que tem recebido de alguns setores públicos como, a Secretaria de Obras, à Secretria de Saúde e Dr. Flávio Pimenta, que tem feito um trabalho exemplar em Sete Lagoas, extendeu seus agradecimentos qaos profissionais da saúde que estão na linh de frente ao combate à Covid, os que estão de forma voluntária vacinando os sete-lagoanos e, em tom descontraído, alertou Wagner Oliveira, Secretário adjunto de Trânsito, sobre demandas na região do bairro Bela Vista da rotatória do Barbosa Melo.

O vereador falou ainda sobre a parceria firmada com a Rede de Ensino Promove, ofertando condições especiais para ingresso nos ensinos fundamental II (6º ao 9º ano) e médio (1º ao 3º ano) do Colégio Promove, com bolsas que variam entre 30% e 60% na campanha Bolsão Solidário e, pelo Vestibular Solidário Faculdade Promove, cursar Administração, Direito, Enfermagem e Psicologia, com bolsas entre 50% e 90%. as inscrições são pelo telefone (31) 3779-2700 ou chame no WhatsApp (31) 98973-2354 (Faculdade) e (31) 98973-2614 (Colégio).

“Eu fui aluno do Promove, pelos excelentes profissionais, professores, o corpo acadêmico que tive, pra mim é um orgulho fazer parte desse programa. Eu entrei nessa campanha também porque eu conheço as estruturas da faculdade, conheço o corpo docente, então é muito importante que a sociedade veja e tenha interesse de vir se qualificar. Eu posso dizer com propriedade que os descontos são reais”, evidenciou Júnior Sousa.

