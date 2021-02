Democrata fecha parceria com UNIFEMM

Visando um futuro promissor em relação à formação de novos talentos, a diretoria do Democrata se reuniu no final da semana passada com a reitoria do UNIFEMM, quando foi fechada parceria entre a Universidade e o Democrata Jacaré para a formação de escolinhas.

De acordo com informações do presidente do Democrata, Renato Paiva, o primeiro passo será a formação de uma escolinha de futsal, tão logo recomece as aulas de forma presencial, com a parceria sendo estendida em breve para o futebol, bem como para outras modalidades, uma vez que a Universidade teve muito sucesso na época da parceria com o Sada Cruzeiro, muito embora tenha sido em moldes diferente.

O presidente informou também que, com a parceria, alguns alunos da universidade poderão fazer estágio no Democrata, sendo esta uma via de mão dupla, com as duas partes se ajudando.

Ficou acertado ainda, que quando o profissional iniciar as atividades, o clube poderá usar as dependências do UNIFEMM para a pré temporada, incluindo o campo de futebol e ginásio coberto.

Apesar do Módulo II do Campeonato Mineiro só iniciar no dia 03 de julho, a diretoria já está na corrida contra o tempo, na tentativa de acertar de vez o nome do novo treinador, estando os diretores, Daniel Calazans e Paulinho Guará mantendo contato com 3 técnicos experientes, muito embora os nomes não sejam revelados à imprensa.

Arena esporte e lazer será inaugurada em breve

Como amante do esporte e também um dos grandes diretores do Montreal, o empresário da 3M Empreendimentos, Marquinhos, promete para breve, colocar à disposição dos desportistas de Sete Lagoas e região, mais uma opção para a prática de esportes, com a construção da Arena Esporte e Lazer, próxima à rotatória do Colégio Sinhá Andrade. Em conversa com a nossa reportagem, Marquinhos informou que a Arena Esporte e Lazer terá uma quadra multiuso sintética, coberta, com alambrado móvel e que poderá ser usada para shows, além d e outras duas ao ar livre.

Por Silva Jr