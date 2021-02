PCPR prende foragido da justiça de Minas Gerais em Guaratuba

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) capturou um foragido da justiça de Minas Gerais, na tarde de quarta-feira (24), em Guaratuba, no Litoral do Estado. O criminoso seria integrante de uma organização criminosa. Foi condenado por roubo na comarca de Sete Lagoas (MG), em 2019, e estava foragido desde então.

Os policiais civis receberam informações de que o homem de 41 anos estaria na região. Após investigações, descobriram que ele estava escondido no balneário Nereidas e realizaram a captura.

A PCPR encaminhou o condenado à Cadeia Pública de Guaratuba.