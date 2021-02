Celebrando cinco anos de ações em prol do ser humano

Café na Oncologia e compra de novos cateteres marcam quinto ano do Abrace.

Os voluntários do Projeto Abrace se mobilizaram em duas ações já no início de 2021. A campanha “Café na Oncologia” e a compra de mais cateteres para pacientes no Hospital Nossa Senhora das Graças, atividades que marcam os cinco anos do grupo em Sete Lagoas.

Por ser um projeto sem fins lucrativos ou políticos, o Abrace conta sempre com o apoio da comunidade, no intuito de contribuir com o assistencialismo em Sete Lagoas, cidade que é referência para vários municípios da região, inclusive no que diz respeito ao tratamento de câncer.

A convivência com o novo normal da pandemia do novo coronavírus não desmotivou o projeto que junto à Associação Cuidar do Câncer, lançou a Campanha “Café na Oncologia” em novembro de 2020. Na quarta-feira (24), voluntários do projeto entregaram 1016 unidades de biscoitos (embalagem individual), 819 unidades de sucos/vitaminas 200 ml e 88 bolinhos achocolatados.

A Coordenadora administrativa, Tamara Figueiredo, fundadora da campanha contou que semanalmente circulam pelo serviço de oncologia SUS da cidade mais de 600 pessoas, entre pacientes e acompanhantes. Oriundos de 24 municípios que compõe a microrregião de saúde de Sete Lagoas, diversos pacientes e seus familiares viajam por mais de duas horas para chegar ao atendimento, muitas vezes sem recursos para alimentação, se beneficiando das doações para saciar a fome. Tamara lembra que o paciente pode aguardar desde 30 minutos a mais de 06 horas quando realizam quimioterapia no serviço. “Sou grata a cada doador por compartilhar solidariedade ao próximo nesse momento tão incerto de pandemia”, diz a Tamara.

A doação de cateteres (dispositivo implantado no paciente com o objetivo de melhoria da qualidade do tratamento) é algo que possibilita maior comodidade no tratamento do paciente, visto que, com o equipamento ele não sofrerá com tentativas sem sucesso de punção venosa). “A felicidade do paciente que é presenteado com esse dispositivo é contagiante”. Tamara ressalta que o item não é custeado pela tabela SUS. Faça parte você também e convida a comunidade para abraçar essas ações, em prol dos pacientes com câncer tratados em nossa cidade, “cada abraço conta muito”, completa Tamara Figueiredo.

Para Renata Cota, Presidente do Abrace, primeiro o momento é de agradecer a Deus e à comunidade, que acredita no projeto que comemora em 2021, cinco anos de fundação. “O momento é de agradecimento ao apoio que recebemos em todas as nossas ações. Acredito que essa união de forças é muito importante, parece ser simples, mas faz toda a diferença para o paciente em tratamento de câncer. Precisamos novamente do apoio da comunidade, tanto para o café, quanto para a compra de mais seis cateteres”, reforçou.

Para doar, você pode entrar em contato com Renata pelo telefone ou WhatsApp: (31) 9 8864-2085 ou 9 9748-0520 com Linda Martins, ou ainda acessando as redes sociais: Instagram @projetoabrace7lagoas e Facebook: Projeto Abrace.

Da Redação