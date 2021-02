Duílio de Castro vai a Brasília em busca de recursos e anuncia pagamento integral do funcionalismo

Na manhã desta quinta-feira (25), o prefeito de Sete Lagoas, Duílio de Castro, esteve em audiência no Ministério da Educação, em Brasília, buscando soluções para a conclusão de cinco creches iniciadas e abandonadas em administrações passadas.

O prefeito esteve reunido com o presidente nacional do Patriota, Adilson Barroso (à esquerda na foto) e com o assessor do Ministro da Educação, Odmar Barreto (à direita). “Vamos juntos mudando a cara de Sete Lagoas”, declarou.

Duílio de Castro também anunciou o pagamento de todo funcionalismo nesta sexta-feira (26). “O esforço concentrado está proporcionando vitórias de como pagar no último dia do mês o funcionalismo. Mas como dia 28 será domingo, faremos o pagamento integral no dia 26, nesta sexta-feira. Quero agradecer a todos os funcionários a confiança que têm depositado em nossa administração”, afirmou o prefeito, em vídeo feito do Congresso Nacional na tarde desta quinta-feira.