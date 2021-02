Come ovo e arrota caviar

Não quero entrar em detalhes desse momento atípico que o mundo vive nos últimos meses com a Pandemia que afeta a todos em vários seguimentos, cuja economia é um dos mais críticos.

Você que me acompanha fielmente com a Conversa Afiada, já observou que muito antes de entrarmos nesse período de isolamento social, eu já batia na tecla que “Planejamento” deve vir antes da “Execução”.

Seja na vida profissional ou familiar, o Planejamento Financeiro é a base para execução dos seus projetos.

Observe que usei no título da nossa matéria, um provérbio popular que é usado quando alguém quer mostrar para outros, aquilo não tem.

Vou dar como exemplo o futebol brasileiro cujo clube não fez o Planejamento Financeiro para temporada de 2020/21 e encerrou com o caixa negativo e com débito até com os jogadores.

Ora meus amigos!

Vou repetir: “Se você não tem competência, não se estabeleça”.

É inadmissível cobrar de alguém algo que você não oferece.

Nenhum presidente de clube pode cobrar desempenho dos seus atletas em campo se os salários estão atrasados.

E que sirva para todos os segmentos de trabalho, contratou e trabalhou então pague.

Não venha fazer discurso que na gestão anterior a situação era pior, pois alguém quando se propõe a assumir o cargo obviamente já previa como andavam as coisas financeiramente.

Na política é a mesma coisa, prefeitos que não cumprem as obrigações de manter os salários e acertos em dia.

Se não tem capacidade para pagar em dia, então não contrata, pois em caso de rescisão contratual os direitos terão que ser pagos.

Lembra-se do que eu disse na semana passada do puxa-saco?

Falei de ex-funcionários da Rede Globo que foram demitidos, mas também temos ex-funcionários municipais que estão falando “coisas” dos acertos que até agora não foram feitos.

Seja jogador de futebol, funcionário municipal, estadual, federal ou qualquer outro profissional que trabalhou, tem direito a receber.

Discurso bonito não enche a barriga e nem paga conta de ninguém.

Até a semana que vem se Deus quiser, e Ele há de querer.