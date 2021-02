Vereadora Carol Canabrava apresenta emenda para a inclusão de mais mulheres em cargos de decisões no município

Em busca constante para inclusão das em cargos de lideranças e espaços de decisões, a vereadora Carol Canabrava (Avante), apresentou na Câmara Municipal de Sete Lagoas, uma emenda à Lei Orgânica do Município, onde acrescenta dispositivo para que as funções de secretário, presidente de autarquia e fundações sejam preenchidas no mínimo 30% por mulheres.

Essa emenda tem como objetivo contribuir com a igualdade de gênero no Município de Sete Lagoas, como prevê a Constituição da República. “As mulheres são hoje mais de 50% da população e da força de trabalho na economia, não podemos ignorar o fato de que elas têm requisitos para exercer com segurança, capacidade de conhecimento e experiência as funções de confiança, gerência e diretoria, precisamos apenas promover a acessibilidade, através de incentivos e leis.”, destaca o documento.

“Nós sabemos da importância de buscar a representatividade da mulher em nosso município. Valorizar a mulher sempre será prioridades durante o nosso trabalho, vamos estar sempre buscando ações e projetos que realmente dê espaço para que as mulheres sejam protagonistas da própria história”, afirma a autora da emenda.

A emenda entra em votação em primeiro turno na próxima reunião ordinária, prevista para acontecer na terça-feira (23), logo em seguida será encaminhada para o executivo.

Por: Assessoria Vereadora Carol Canabrava