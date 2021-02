“Meu Canto de Graça” hoje na Temporada de Teatro

Meu Canto de Graça” conta as histórias de três personagens que têm um sonho em comum: ter um lugar. São eles um radialista e líder comunitário; uma mulher que tem apenas o dia e a noite como casa; e um vendedor em luta com a questão financeira. De que lugar esses personagens falam? Lugar de moradia, lugar de identidade, lugar de destaque, da periferia?… De todos eles.

Ficha Técnica:

Direção: Cida Falabella e Rogério Gomes

Dramaturgia: Rogério Coelho.

Elenco: Marcus Carvalho, Rogério Gomes e Sinara Teles.

Cenário: Inês Link e Luis Dias

Figurino: Mônica Andrade

Direção Musical: Marcus Carvalho

Iluminação: José Reis

Preparação Vocal: Ana Hadadd

Preparação Corporal: Marcelo Aléssio

Produção: Davi Cesário

Assistente de Produção: Kamile Guimarães

Realização: Cóccix Companhia Teatral

As apresentações da Temporada, serão ao vivo, todas as terças e quintas (09/02 ao dia 04/03), às 20h, no canal do YouTube da Preqaria (youtube/preqariaciadeteatro). Durante as apresentações, a Temporada dispõe de tradução em libras, com Flaviana Rodrigues.

A 7º Temporada é executada através de recursos de editais estaduais da Lei Aldir Blanc conforme Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020. Todo o festival será realizado no Centro Cultural Nacional Teatro Preqaria, que tem como mantenedora a Cimento Nacional. E também conta com a CCB Contabilidade, Panificadora Galdina, Churrascaria Três Marias e Uai Hotéis e Pousadas, empresas parceiras e amigas do teatro. Cumprindo todas as medidas de segurança sanitária.

Serviço:

“Meu Canto de Graça”- 25 de fevereiro de 2021 às 20h no canal do YouTube da

Preqaria (youtube/preqariaciadeteatro).

Confira a programação:

02/03 – A Caixinha de Papelão – A Patela Cia.

04/03 – E Ainda Assim Se Levantar – Cia Luna