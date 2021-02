Make para peles maduras: especialista traz dicas para a maquiagem perfeita 

Saiba como suavizar as linhas de expressão e criar um efeito mais jovial na hora da make, com dicas do maquiador Well Dias.

A preparação da pele é fundamental para o resultado da maquiagem. De nada adianta arrasar na sombra esfumada e no batom bem contornado se a pele estiver craquelada, sem viço, com poros e manchas aparentes.

Quando falamos de make em peles maduras, o cuidado deve ser redobrado! O uso de produtos errados ou em excesso traz um efeito negativo, evidenciando ainda mais as linhas de expressão.

O maquiador das famosas Well Dias separou alguns truques para fazer a maquiagem ideal nesse tipo de pele. Segundo ele, o segredo é a hidratação e o toque de leveza na aplicação dos produtos, como o primer e a base.

“Costumo iniciar com a limpeza, com o uso de um tônico. Depois, venho com um hidratante para obter um melhor deslizamento dos produtos e, assim, não ter acúmulo na pele. A preparação começa antes da maquiagem em si”, explica Well.

“Na sequência, aplico um primer para peles maduras apenas nas partes do rosto onde há poros dilatados. Após isso, vou para os olhos em vez de continuar fazendo a pele. Como não será uma pele selada, não posso ficar tocando nela depois de pronta”, afirma. “Para a sombra, tons terrosos são sempre uma boa opção, trazendo formato e jovialidade. Já para destacar pálpebras caídas, colo cílios postiços com ponteira maior, e assim, elevo o olhar”.

“Com os olhos prontos, volto para a pele e aplico o corretivo. Escolho a cor âmbar para olheira e manchas de melasma, e, na sequência, uso uma base bem fluida. A Backstage da Dior, por exemplo, é super leve, mas te permite criar camadas de cobertura nas partes necessárias. Para peles maduras, cria um efeito natural”, observa o maquiador. “Para dar uma corzinha, utilizo um blush cremoso. Ele não sela e conserva o viço natural da pele”.

Para segurar a make e não haver transferência, Well destaca uma última dica: “dou um bom banho de fixador”. “E está aí um efeito incrível! Uma maquiagem que atenua as linhas de expressão, que podem ser um incômodo no dia a dia, sem deixar de lado o aspecto natural da pele”, completa o especialista.

Com informações de Thiago Freitas