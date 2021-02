Prefeitura realiza mutirão de limpeza e capina no bairro Itapuã, em Sete Lagoas

A Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Centro de Controle de Zoonoses) e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo – realiza três dias de mutirão no bairro Itapuã. Os trabalhos foram iniciados nesta quarta, 24, com limpeza e capina e intervenções pontuais para eliminação de focos do mosquito transmissor de doenças como dengue, chikungunya e zika vírus.

Enquanto servidores do Mutirão da Dengue eliminam focos do Aedes aegypti, funcionários da Codesel intensificam os serviços de capina e a limpeza de terrenos públicos e lotes vagos. Os trabalhos também evitam a proliferação do caramujo africano, praga bastante comum nesta época do ano quando ocorrem chuvas intensas, e também a leishmaniose, leptospirose e outras doenças transmitidas por animais peçonhentos.

“Agora estamos atuando no bairro Itapuã, mas esse trabalho é realizado em todas as regiões da cidade e ainda na zona rural. A maior dificuldade é a conscientização da população que, às vezes, é muito resistente quanto ao acesso das equipes em suas residências ou até mesmo em dispensar entulhos e inservíveis. Hoje recolhemos muito lixo orgânico e materiais que podem acumular água”, explica Janelize Silva, agente do setor de fiscalização de endemias.

As equipes foram acompanhadas pelo secretário municipal de Saúde, Flávio Pimenta, que destaca a importância do mutirão para melhorar as condições sanitárias no bairro e, consequentemente, evitar casos de doenças. “Estamos fortalecendo essas ações tendo em vista o aumento no número de casos de dengue, leishmaniose e até mesmo a Covid. Identificamos que esta área era de grande incidência, mas o plano de trabalho é muito abrangente”, destacou.

A expectativa é que no Itapuã o efeito do mutirão seja positivo, já que as equipes estão conseguindo completar o cronograma previsto. Porém, após o serviço, alguns cuidados devem ser levados em consideração. “A população precisa nos ajudar. As residências devem ser mantidas limpas e nunca deve haver acúmulo de materiais que sirvam como ambiente para proliferação do mosquito. A transmissão depende disso e se não houver cuidado será inevitável que a transmissão das doenças ocorra”, alerta Flávio Pimenta.