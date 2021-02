Butantan envia mais 3,9 mi de doses da Coronavac ao Ministério da Saúde

Conclusão da distribuição deve ocorrer até o próximo domingo (28).

O Instituto Butantan começou a distribuir, nesta terça-feira (23), mais 3,9 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 ao Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde. Em anúncio, o governo de São Paulo afirmou que a expectativa é que o envio de todas as doses seja concluído até 28 de fevereiro.

As doses enviadas ao PNI fazem parte do lote de imunizantes envasados no Butantan com o Insumo Farmacêutico Ativo (IFA) enviado pela farmacêutica chinesa Sinovac.

Fonte: Brasil 61