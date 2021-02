Nacho elogia projeto do Galo

“O Atlético está montando um lindo projeto e isso foi o que me motivou a vir”, afirmou o meia Nacho Fernández. Contratado junto ao River Plate, o craque argentino foi apresentado na manhã desta quarta-feira (24), na Cidade do Galo.

“Quero agradecer a todas as pessoas do Galo e aos dirigentes por essa oportunidade. Espero poder aproveitá-la e tratar de cumprir todos os objetivos que a gente proponha como grupo”, afirmou.

Um dos jogadores mais valorizados da América Latina, o meio-campista assinou contrato para vestir a camisa alvinegra até dezembro de 2023 e recebeu as boas-vindas do presidente do Atlético, Sérgio Coelho.

“É uma felicidade e uma emoção muito grande apresentá-lo hoje para a Massa Atleticana”, disse o presidente. “Estamos trabalhando incansavelmente para tornar o Atlético um dos maiores clubes da América Latina e você vai fazer parte dessa história, inclusive com a inauguração da nossa Arena”.

Sérgio Coelho também agradeceu ao colegiado que participa da administração do Clube, na pessoa do vice-presidente do Conselho Deliberativo do Atlético, Rafael Menin.

“Sua contratação só foi possível porque temos os apoiadores conhecidos como quatro erres, a quem não canso de agradecer”, afirmou. “Faço um destaque ao Rafael Menin, que trabalho incansavelmente junto conosco para que você viesse”.

O diretor de Futebol do Atlético, Rodrigo Caetano, agradeceu a Nacho Fernández e seu estafe.

“Agradeço por aceitar nosso convite, o entendimento do projeto do Galo como sendo realmente um projeto grandioso”, afirmou.

“Ele sai de um grande clube para outro tão grande quanto. Agradecer também aos agentes dele e ao River Plate, que mostrou muito profissionalismo na condução dessa negociação”, disse.

Nacho mandou um recado para a Massa: “Mando uma saudação muito grande para toda a Massa Atleticana e espero retribuir dentro de campo toda confiança que recebi desde a minha chegada”, afirmou.

Confira outros temas abordados por ‘El Cerebro’ em sua apresentação:

Motivação – “Uma das motivações que tenho para vir a esse clube é tratar de conseguir títulos”.

Desafio – “Sinto-me preparado para assumir esse grande desafio. Um jogador só não pode ganhar títulos e campeonatos, é uma jovem equipe e tomara que possamos cumprir todos os objetivos desse clube tão grande”.

Competições – “Tenho muita expectativa, muita ansiedade de começar a competir. São objetivos importantes que o clube tem, tanto a Libertadores como também o Brasileirão”.

Sampaoli – “Agradeço ao Sampaoli e sua comissão por terem confiado em mim. Ele fez um grande trabalho e, agora, decidiu sair. O mais importante é que o clube tem um projeto e confiou em mim para esse projeto, independentemente do técnico”.

Características – “Sou um meio-campista ofensivo, que trata de fazer a equipe jogar e de chegar ao gol também. Tomara que aqui possa ser da melhor maneira, como venho fazendo nos últimos anos”.

Recepção – “Na chegada ao aeroporto, os torcedores me receberam muito bem e estou muito contente”.

Cidade do Galo – “Estou começando a conhecer a Cidade do Galo e gostei muito das instalações, são impressionantes. Estou muito feliz por estar aqui”.

Experiência fora da Argentina – “É um crescimento pessoal ter minha primeira experiência fora da Argentina. O projeto do Atlético me convenceu muito e tenho desafios pessoais muito importantes para poder cumprir aqui no Brasil”.

Conversa com Pratto – “Falei com o Lucas Pratto, ele me falou da grandeza do Atlético e me desejou o melhor nesta nova etapa da minha carreira”.

ENTREVISTA COMPLETA DE NACHO NA TV GALO

Ficha do Atleta

Nome: Ignacio Martín Fernández

Apelido: Nacho Fernández

Posição: Meia

Data de nascimento: 12/01/1990

Naturalidade: Buenos Aires (ARG)

Clubes

2010-2016: Gimnasia y Esgrima (ARG)

2011-2012: Temperley (ARG)

2016-2020: River Plate (ARG)

2021: ATLÉTICO

Títulos

2015-16, 2016-17 e 2018-19: Copa Argentina

2016: Recopa Sul-Americana

2018: Supercopa Argentina

2018: Copa Libertadores

2019: Recopa Sul-Americana