Técnico da Seleção Brasileira Sub-17b acompanha treinamento dos Crias da Toca

Comandante da Seleção Brasileira Sub-17 desde o ano passado, Paulo Victor Gomes está em Belo Horizonte. Nesta quarta-feira ele acompanhou um treinamento da equipe juvenil do Cruzeiro. A atividade aconteceu na Toca da Raposa 2.

A visita faz parte de uma aproximação do Cruzeiro com a Confederação Brasileira de Futebol, desde que a nova gestão assumiu o clube. Diretor executivo das categorias de base, Gustavo Ferreira comentou a presença de Paulo Victor para avaliar atletas do Cruzeiro.

“Desde que assumimos a gestão da base, um dos pontos identificados que atuamos foi a aproximação com a base da Seleção Brasileira. Dentre as ações para termos maior diálogo com a CBF, tivemos a visita do Branco, coordenador das seleções de base, do preparador de goleiros, da Sub20 Eduardo Melgarejo, e hoje o Paulo para acompanhar o treinamento, interagir com nossos atletas e comissão, além, claro, de entender um pouco mais do que está sendo feito na base do Cruzeiro. Sem dúvida que esse estreitamento com a Seleção é parte importante hoje em qualquer projeto de excelência em formação”, comentou.

Revelador de grandes atletas que já serviram a camisa verde e amarela, o Cruzeiro possui histórico nas seleções de base. Recentemente o atacante Stênio e o lateral esquerdo Kaiki foram convocados para a equipe Sub-18. Paulo Victor falou sobre o trabalho de observação de atletas e comentou sobre a oportunidade de conhecer os jogadores celestes.

“É muito importante para nós estarmos aqui dentro do clube e poder vivenciar o dia a dia da rotina. Foi bom também rever alguns amigos profissionais, conhecer outros novos que aqui estão e claro estar atualizado sobre o momento de cada jogador. Estamos coletando informações que são essenciais para o nosso processo de escolha e nosso processo decisório nas listas de convocação”, revelou.