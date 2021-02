América contrata Armando Desessards como novo Diretor de Futebol

O América Futebol Clube informa a contratação de Armando Desessards como novo diretor de futebol do Clube para temporada 2021. A apresentação do novo dirigente é prevista para esta quinta-feira, no CT Lanna Drumond.

Com 54 anos de idade, Armando Desessards possui larga experiência no futebol, com passagens nas categorias de base e no profissional de clubes como Internacional e Grêmio. O novo dirigente americano estava como executivo de futebol no Ceará-CE.

“Primeiramente uma honra trabalhar em um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro e uma grande responsabilidade. Já iniciando pelo campeonato estadual e depois em competições nacionais e, principalmente, firmar na Série A o América como um dos grandes clubes do futebol nacional”, afirmou Armando Desessards.

Natural de Uruguaiana (RS), Desessards também passou por clubes do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Ceará e Rondônia, além de uma experiência internacional no futebol do Japão.

“O Armando (Desessards) veio muito bem referendado pelo mercado e tem a experiência necessária para este importante cargo no América. Irá agregar muito tecnicamente no nosso trabalho para 2021”, afirmou Marcus Salum, presidente do Conselho de Administração do Clube.

Desessards é formado em Educação Física, tem especialização em treinamento esportivo e curso de gestão de futebol na CBF, além de formação em Direito.

Armando Desessards

Natural: Uruguaiana (RS)

Nascimento: 28-01-1967

Clubes:

Treinador base: São José-RS, Grêmio-RS, Caxias-RS.

Treinador profissional: Matsudo (JAP), Riograndense-RS, São Luiz-RS, Ulbra-RS, Internacional de Santa Maria-RS, Santa Cruz-RS, Brasil de Pelotas-RS, Ferroviária-CE, Guarany-CE, Cruzeiro-RS, Vilhena-RO,

Coordenador técnico: Internacional-RS, Guarany Camaquã-RS, Ulbra-RS, Criciúma-SC.

Coordenador de futebol: Ferroviário-CE, Ceará-CE.

Diretor Executivo base: Criciúma-SC

Gerente Executivo: Brasil de Pelotas-RS

