Site Sete Lagoas e TV Sete Lagoas fecham parceria para transmitir o Tempo Esportivo

Um dos mais tradicionais programas da televisão sete-lagoana, o Tempo Esportivo, no ar desde 1992, ganhou mais uma plataforma de exibição.

Há mais de 05 anos o TE é exibido pela Tv Sete Lagoas (canal 08 da NET). Além disso, é possível acompanhar o programa pelo aplicativo da Tv Sete Lagoas (que pode ser baixado em qualquer smartfone) e pela página do Sete Lagoas Play no Facebook.

Agora, os telespectadores e internautas ganharam mais uma alternativa para acompanharem as notícias esportivas de Sete Lagoas e do futebol profissional: O Tempo Esportivo está sendo exibido também na página do site setelagoas.com.br no Facebook.