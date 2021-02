Grupo Contadores de Histórias Boi da Manta oferece curso gratuito “Quem Conta, Encanta” para formação de contadores de histórias

Estão abertas, até o dia 28 de fevereiro de 2021, as inscrições da oficina gratuita “Quem Conta, Encanta” para formação de contadores de histórias. Com o apoio da Associação Cultural Boi da Manta e patrocínio do Governo de Minas através do Fundo Estadual de Cultura, o grupo Contadores de História Boi da Manta – fundado há mais de 20 anos – oferece a oficina, que terá início no dia 02 de março de 2021, com encerramento previsto para o dia 14 de abril através de plataformas digitais de reunião.

Todas as pessoas acima de 14 anos, incluindo pessoas com deficiência auditiva; professores da rede privada e pública e demais pessoas que queiram adquirir conhecimento sobre contação de histórias estão convidadas a participar do projeto. A oficina abordará contos encantados, contos populares, contos folclóricos, mitos e lendas; além de uma abordagem musical popular folclórica.

A carga horária será de 44 horas, divididas em dois encontros semanais que serão transmitidos ao vivo, por plataforma de reunião e ficarão gravados nas plataformas do Contadores de Histórias Boi da Manta. A oficina será ministrada pelo contador de histórias Paulinho do Boi, pelo músico e sonoplasta Rafa Martins e por Luciana Corrêa, que será a intérprete e facilitadora de LIBRAS das aulas. O projeto também conta com a produção executiva da produtora Cláudia Cristina e com a monitoria das atrizes do Carroça Teatral Clarice Rodrigues e Larissa Neves.

Paulinho do Boi, Rafa Martins e Luciana Corrêa são os facilitadores da oficina.

OFICINA “QUEM CONTA, ENCANTA” – 02/03 à 15/04

Inscrições abertas até o dia 28/02 através do link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXIaytSJz1dF5_QrA1-q1Vqefy-H3gwaafrqUTWrEZHA_QzA/viewform?usp=sf_link

Informações: (31)99201-7067 (Paulinho do Boi) / (31) 998432238 (Clarice Rodrigues)