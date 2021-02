Júnior Sousa firma parceria com Rede Promove e oferta bolsas de até 90%

O Júnior Sousa firmou uma parceria com a Rede de Ensino Promove para oferecer condições especiais aos seus seguidores que desejam ingressar em unidades de educação privada.

Em duas datas, o ‘Bolsão e o Vestibular Solidário Junior Sousa’ vão contemplar aspirantes às redes básica e superior de ensino, e oportunizar os estudos diante do delicado cenário econômico enfrentado pela população.

“Meu objetivo é melhorar a vida das pessoas através da educação, por isso apoio esta campanha de processo para o Colégio e Faculdade Promove e oferecer o acesso ao ensino a todas as crianças e jovens de nossa cidade”, ressalta Júnior.

Vestibular Solidário Faculdade Promove

Àqueles que pretendem dar início à trajetória acadêmica, vão ser concedidas bolsas entre 50% e 90%, além disso, a taxa de matrícula vai custar apenas R$49,90.

Entre os cursos ofertados estão: Administração, Direito, Enfermagem e Psicologia, com valores a partir de R$ 354,25.

Os interessados devem se inscrever pelo link.

A prova vai acontecer no dia 01 de março, às 19h, na unidade sede, situada na rua Dr. Pena, nº 35, Centro.

Processo Seletivo Solidário Colégio Promove

Antes disso, quem pretende ingressar na Rede Básica de Ensino, também será beneficiado. As bolsas variam entre 30% e 60%, sendo direcionadas à novos alunos dos ensinos fundamental II (6º ao 9º ano) e médio (1º ao 3º ano).

Além da bolsa, estudantes provenientes de escolas públicas contam com condições facilitadas na matrícula.

Os aspirantes vão fazer a prova no próximo sábado (27), pela plataforma online do Google Meet e as inscrições devem ser feitas pelo link.

Com uma metodologia moderna e dinâmica, a instituição contornou os desafios do ensino remoto, introduzido em decorrência da pandemia da Covid-19, em parceria com a Rede Pitágoras, mantendo assim a qualidade no ensino, sem comprometer o desempenho de seus alunos.

Para Flávia Ferreira “Essas parcerias firmadas antes da Pandemia, nos possibilitaram iniciar as aulas on-line rapidamente e nos ajudaram a humanizar esse processo, minimizando os obstáculos impostos pela distância”. Analisa a diretora do colégio.