Assistência Social capacita servidores por melhoria em serviços à população em vulnerabilidade

Melhorar os serviços prestados pelos equipamentos de Assistência Social do Município à população em situação de vulnerabilidade social. Este é o principal objetivo da capacitação que a Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH) realiza, de 24 a 26 de fevereiro, no Colégio CAIC, envolvendo todos os servidores da pasta.

A capacitação também tem como objetivo ressaltar os pontos fortes de toda a equipe, além de buscar melhorias nos pontos falhos para a construção de um trabalho eficaz. O evento contará com palestras e dinâmicas na parte da manhã e com uma prova para testar os conhecimentos dos servidores na parte da tarde. Uma das palestras será sobre saúde e trabalho com profissionais do Cerest. Já a advogada Janete Soares, da Secretaria Municipal de Saúde, vai ressaltar a importância da ética e da responsabilidade profissional.

“Como o foco é a busca de melhorias em todos os setores da Secretaria, deixaremos os participantes abertos a esclarecimentos de dúvidas, sugestões e melhorias para que possamos juntos crescer e aperfeiçoar os pontos falhos”, destaca a secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Luciene Chaves. Devido à pandemia do novo coronavírus, todas as medidas de higiene e distanciamento serão tomadas.