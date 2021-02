Prefeitura promove formação continuada de professores da rede municipal de ensino

Conforme calendário escolar e em consonância com a proposta de Formação Continuada de Professores, a Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura – realiza o 1º Seminário de Educação do Sistema Municipal de Ensino de Sete Lagoas de 2021, nos dias 5 e 6 de março, com a temática “Compartilhando Experiências e Entrelaçando Saberes”.

Em função da pandemia do novo coronavírus, o evento será realizado de forma virtual pelo canal do You Tube www.youtube.com/channel/ UCL8acKvRgyk2oVvxk1WqCMw. “Acreditamos na força desse encontro de experiências e, neste sentido, contaremos com professores parceiros para esse diálogo tão importante, principalmente em tempos desafiadores para a Educação como o que estamos vivendo atualmente, em uma perspectiva dialógica, no intuito de compartilhamento de experiência e entrelaçamento de saberes”, diz a secretária municipal de Educação, Esportes e Cultura, Roselene Teixeira.

A proposta é que o seminário conte com relatos de experiências e vivências pedagógicas individuais ou coletivas ocorridas em 2020 com profissionais que atuam nas etapas de Educação Infantil e Educação Fundamental (anos iniciais e finais) e nas modalidades de Educação do Campo, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Educação Especial. O link para inscrição gratuita é https://forms.gle/ v9dj4zKVua8WctRt5

Confira a programação:

Dia 5

09h – Capitão Robson Silva, diretor do Colégio Tiradentes

Tema: A arte de reinventar-se

10h – Professora Dra. Josivânia de Freitas (Portal Pedagógico Recife)

Tema: Inclusão no contexto atual

13h – Professor Jardel Garcia – Coordenador do Curso de Redes de Computadores da faculdade IBCMED e convidados

Tema: As ferramentas do G-Suíte na prática docente

Dia 6

09h – Relatos de práticas nas escolas municipais

11h – Professora Elisângela Almeida, professora da E. M. Aurete Pontes Fonseca

Tema: #EuSouProfessora!