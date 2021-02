Apesar de confirmar 105 novos casos, mais de 9 mil pessoas já se recuperaram da Covid em Sete Lagoas

Sete Lagoas já vacinou mais de sete mil pessoas contra a Covid-19

Com um aumento de 0,64% nas notificações de novos casos suspeitos nas últimas 24 horas, a cidade tem hoje 1.202 pessoas em monitoramento, 15,7% a menos do que há sete dias, quando 1.426 pessoas eram monitoradas. Os testes com resultado negativo para Covid já somam 22.224 desde o início da pandemia. O monitoramento para casos de síndrome gripal inespecífica já foi encerrado para 2.905 suspeitos.

Foram registrados 105 novos casos positivos, 58 mulheres e 47 homens, o que eleva o número de contaminados a 10.430 desde o início da pandemia. Um óbito em decorrência de complicações da Covid foi registrado ontem: uma mulher de 85 anos que estava internada no Hospital da Unimed. Um óbito suspeito foi descartado por exames. Assim, a cidade chega hoje a 171 óbitos, 34 hospitalizados com teste positivo para Covid, 253 pessoas em isolamento domiciliar e 9.972 curados.

Hospitalizados

Ao todo são 60 pacientes hospitalizados na cidade por causas respiratórias, sendo 23 em enfermaria e 37 em UTI. Desse total, 44 testaram positivo para Covid, cinco testaram negativo e 11 aguardam resultado de exames. Entre os pacientes internados em UTI, 27 são de Sete Lagoas, três de Papagaios, dois Paraopeba e os demais de Paineiras, Morada Nova de Minas, Abaeté e Pompéu. A taxa de ocupação de leitos de UTI destinados exclusivamente a pacientes com Covid na cidade, incluindo leitos do SUS e da saúde suplementar, é de 67,27%. Já os leitos de UTI Covid do SUS na cidade têm hoje taxa de ocupação de 57,78%.

Hoje são 30 pacientes internados no Hospital Municipal (sendo 22 em UTI), 13 internados no Hospital Nossa Senhora das Graças, sendo cinco em UTI, dos quais um em leito do SUS. Há ainda dez pacientes internados no Hospital da Unimed (sendo sete em UTI) e sete na UPA, dos quais três em leitos de UTI.

Vacinação

Os idosos a partir dos 86 anos de idade que não se vacinaram nesta segunda-feira, dia 22, ainda podem realizar o procedimento por meio do sistema drive-thru no estacionamento do Unifemm, nesta quinta-feira, dia 25, de 08h30 às 17h. Os documentos necessários seguem os mesmos: identidade com foto, cartão do SUS e comprovante de residência. Mas atenção: o comprovante de residência deve estar em nome do idoso. Caso não possua, o idoso ou um parente deve pegar uma declaração no ESF de referência. Já os profissionais da saúde que tomaram a Coronavac e ainda não receberam a segunda dose, devem agendar a vacina pelo telefone 3776-7881 para serem imunizados no ESF do bairro São Geraldo (rua Joaquim Murtinho, 109). Os documentos necessários são identidade com foto, CPF e comprovante da primeira dose.

Até esta segunda-feira, 22 de fevereiro, foram vacinados com a primeira dose 5.168 trabalhadores da saúde e 1.849 idosos. Já receberam a segunda dose 3.324 profissionais da saúde e 124 idosos, todos moradores de asilos. No total, 7.017 pessoas já tomaram a primeira dose da vacina e 3.448 foram vacinados pela segunda vez. Enquanto não chega a sua vez, continue seguindo as recomendações de uso de máscara, higiene frequente das mãos e distanciamento social. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 153 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus