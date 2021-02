Casal suspeito de tráfico de drogas no Orozimbo Macedo é preso pela PM

No final semana, a PM prendeu um casal no bairro Orozimbo Macedo com drogas, arma munições, além de mais de R$3.500 em dinheiro.

Durante patrulhamento no bairro Orozimbo Macedo, policiais militares de Sete Lagoas receberam informações de populares de que em uma residência na rua Professora Ivanilde Ribeiro, estava ocorrendo constante tráfico de drogas. Na casa alvo da denúncia, os militares foram recebidos por D.O.M, 36 anos, que tentou fugir mas foi contido.

No local, também encontraram uma mulher, B.M.M.G.S, 24 anos que ao visualizar os militares tentou esquivar-se da abordagem, empurrando um policial e em seguida arremessou ao solo uma quantidade de cocaína que estava exposta em cima de uma mesa.

Durante buscas no imóvel, os militares localizaram um revólver calibre. 38 com numeração raspada e 04 munições, R$2.900,00 (dois mil e novecentos reais), e vasto material utilizado para preparar manipular/fabricar drogas. Com o autor, os militares ainda localizaram a quantia de R$660,00 que estava em um dos bolsos.

Os autores foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil pelo crime de tráfico de drogas e todo material foi apreendido.

Agência Regional de Comunicação- RPM