Com nova camisa do Democrata, Pr. Alcides conduz Reunião Ordinária que tem pauta aprovada

Os vereadores não encontraram dificuldade para aprovar a pauta da Reunião Ordinária que aconteceu nesta terça-feira (23), na Câmara. Foi aprovada solicitação do vereador Ivan Luiz para que fosse uma sessão Extraordinária para a votação de dois textos. O presidente do Legislativo, Pr. Alcides (PP) conduziu os trabalhos vestido com o novo terceiro uniforme do Democrata que faz alusão à marca da cidade que foi escolhida por voto popular no ano passado.

Na pauta de votações todos os textos foram aprovados. Em sessão Extraordinária finalizaram tramitação dois Projetos de Lei Ordinária. Um deles é o (PLO) 64/2021, de Sílvia Regina (PSC). O texto “insere inciso XXI e XXII ao art. 2º da lei nº. 7.621 de 30 de junho de 2008 que dispõe sobre o estabelecimento e funcionamento de empresas em residências no município de Sete Lagoas e dá outras providências”.

A outra aprovação foi do PLO 74/2021 que “concede subvenção social à Associação dos Deficientes Visuais de Sete Lagoas – ADVISETE. Quem assina é o chefe do Poder Executivo.

Na sequência tem os destaques dos vereadores na comunicação pessoal.

Ivan Luiz (Patri): Dia 20 foi o dia nacional de combate ao álcool e outras drogas. Fizemos várias visitas a comunidades terapêuticas, vamos firmar várias parcerias porque essa luta é incansável. Se não enxugarmos gelo alguém pode morrer afogado. É nossa bandeira, é a luta que encampamos.

Rodrigo Braga (PV): Trazer um assunto que está sendo muito discutido no momento que é a volta às aulas. Na próxima terça-feira o vereador Gilson Liboreiro (SD) articulou uma reunião entre as secretarias de Educação e Saúde e a comissão de Educação da Câmara. A secretaria de Saúde vai nos dar um panorama sobre essa questão.

Ismael Soares (PSD): Parabenizar a todos os colegas porque todos nós temos vontade de trabalhar por Sete Lagoas. A gente vê que os vereadores estão trabalhando. Além da bandeira de cada um, todos os setores estão representados. Tentamos fazer o melhor sempre para a população da cidade.

Janderson Avelar (MDB): Queria relatar para toda a população sobre a prevenção da dengue. Peço a toda a população para ajudar para que possamos fazer o controle. Pedir para não deixar água parada em recipientes.

Roney do Aproximar (PSL): Tive uma semana muito produtiva, reunião com o pessoal do ciclismo, teremos boas novidades, estive em Belo Horizonte com o delegado federal e deputado Marcelo Freitas, está protocolado em Brasília um pedido para armamento de seguranças que saem do serviço e vão para casa desguarnecidos.

José de Deus (REP): Quero falar da palavra de Deus, em Marcos 9 23 se tu podes crer tudo é possível no que crê. Então, podemos concluir que se você tiver fé tudo será possível para você. Isso se estende a todos que nos acompanha. Quero falar que creio em uma cidade melhor, na união dos governantes, creio na sabedoria desta Casa para votar e decidir o futuro desse povo.

Marli de Luquinha (MDB): Assim como aconteceu com alguns dos vereadores também fui procurada pelos moradores do bairro Padre Teodoro para mostrar a péssima situação do bairro. Precisamos sentar com o Executivo para olhar os problemas e tentar sanar as situações.

Heloísa Frois (Cidadania): Estive na Assembleia conversando com a vice-líder do governador Romeu Zema. Ainda estamos sob liminar e temos que seguir o Minas Consciente, mas teremos novas resoluções e teremos um breve um avanço para que as escolas possam retomar as aulas de forma híbrida, com o ensino presencial e virtual.

Ivson (Cidadania): Na última terça-feira foi publicado um reajuste de 13,10% nas contas de água e esgoto do contribuinte. A justificativa do Executivo foram perdas inflacionárias e operacionais para reajuste da água. Tive curiosidade de entrar no portal de transparência do SAAE, mas ainda não tem balanço onde podia indicar essas perdas. De acordo com o balancete de 2017 o superávit foi de R$ 4 milhões.

Caio Valace (Pode): É hora de fazer uma grande virada na prestação desse serviço (transporte público). Para que as pessoas possam pegar um ônibus no terminal urbano e chegar no Dona Silvia vai gastar quase uma hora. Tempo muito acima que entendemos ser conveniente.

João Evangelista (PSDB): Falar do nosso projeto para instalação de piso tátil, Sete Lagoas não tem acessibilidade, principalmente no tocante aos pisos táteis, ajuda muito as pessoas sem visão. Ajuda a se locomover, os poucos que tem não estão instalados de maneira correta. Tem piso tátil que acaba em banca de jornal, em semáforo e não adianta. Estação de transbordo não tem um metro de piso tátil.

Eraldo da Saúde (Patri): Ontem foi dia 22 (dia do Auxiliar de Serviços Gerais) gostaria de parabenizar o auxiliar de serviços gerais que está na frente das escolas, hospitais e da nossa Casa, parabenizar a todos em geral.

Gilson Liboreiro (SD): Temos que encontrar maneiras para viabilizar todas as nossas instituições, quadrilha poeirinha, times de futebol como o Democrata. Temos que passar da fala para a ação. Temos que falar da remissão de impostos. É necessário buscar formas de renda para o Democrata.

Junior Sousa (MDB): Estivemos em uma reunião com a secretaria de Fazenda para apresentar cronograma de pagamento dos servidores. Até então não tivemos mais informações sobre esse pedido que fizemos junto à secretaria.

Sílvia Regina (PSC): Reforçar sobre a dengue, as pessoas acham que só existe a Covid, mas a dengue está aí e também mata. É questão de educação, limpar o quintal, não deixar uma tampinha de refrigerante. Vamos limpar o nosso quintal e evitar a doença.

Pr. Alcides (PP): Presenciei um abalroamento na Barbosa Melo, precisa de atenção, assim como o Padre Teodoro, Verde Vale, CDI II, Dona Dora e outros bairros. A gente tem feito inserções e buscado, na realidade, com visitas aos locais com os secretários, mostrando as avarias em vias públicas. E as intervenções paliativas, com as chuvas, são todas perdidas. Espero que no firmar do tempo as coisas sejam devidamente trabalhadas com as galerias, captações de águas superficiais e pluviais.

