Menor é apreendido em Matozinhos, suspeito de tráfico de drogas

Nesta segunda-feira (22), durante operação policial no bairro São Miguel em Matozinhos, os policiais militares avistaram um menor de idade transitando em via pública, sendo o adolescente já conhecido no meio policial pelo crime de tráfico de drogas dentre outros delitos. Sendo assim, os militares procederam a abordagem, neste momento o jovem evadiu dos policiais mas foi alcançado logo em seguida.

Os policiais encontraram em sua roupa 14 pedras de crack e a quantia de R$442,00 reais em dinheiro.

Em continuidade as diligências, os militares foram até a casa do adolescente, onde sua mãe autorizou a entrada, e encontraram 28 buchas e um tablete de maconha e vasto material para a embalagem das drogas.

O autor foi apreendido e encaminhado acompanhado de sua representante legal a Delegacia de Polícia Civil.

Agência Regional de Comunicação- RPM