“Descadeirados” chega à 7ª Temporada de Teatro para alegrar sua noite de terça (23)

Quando os palhaços Trapilho e Mercurio se encontram, a confusão é imediata! Mercurio se considera o mais bobo do mundo e Trapilho, o palhaço mais excêntrico que jamais existiu. Andarilhos, eles chegam com a alma leve e a mala cheia de segredos para encantar o público. E carregam também (que perigo!) 03 cadeiras iguaizinhas! Com elas, esta dupla planeja chegar ao topo do mundo e alcançar as estrelas. Trata-se de um espetáculo que explora o cômico das situações mais corriqueiras da vida como se sentar, ler jornal, se comparar com o outro e demonstrar habilidades. Tudo sob a lógica ingênua e ridícula do palhaço.

Um sucesso incontestável, com mais de 300 apresentações, e tendo conquistado aplausos do público de várias cidades do Brasil, Argentina,

Itália e Espanha, “Os Descadeirados” é um espetáculo sempre único. Imperdível!

Elenco: Trapilho (Thiago Nicacio) Mercurio (Marcelo Castillo)

Sonoplastia: Carlos Alexandre da Silva

Direção: Criação Coletiva

Duração: 50 minutos

As apresentações da Temporada, serão ao vivo, todas as terças e quintas (09/02 ao dia 04/03), às 20h, no canal do YouTube da Preqaria (youtube/preqariaciadeteatro). Durante as apresentações, a Temporada dispõe de tradução em libras, com Flaviana Rodrigues.

A 7º Temporada é executada através de recursos de editais estaduais da Lei Aldir Blanc conforme Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020.

Todo o festival será realizado no Centro Cultural Nacional Teatro Preqaria, que tem como mantenedora a Cimento Nacional. E também conta com a CCB Contabilidade, Panificadora Galdina, Churrascaria Três Marias e Uai Hotéis e Pousadas, empresas parceiras e amigas do teatro. Cumprindo todas as medidas de segurança sanitária.

Serviço:

“Descadeirados” – 23 de fevereiro de 2021 às 20h no canal do YouTube da Preqaria (youtube/preqariaciadeteatro).

Confira a programação:

25/02 – Meu Canto de Graça – Cóccix

02/03 – A Caixinha de Papelão – A Patela Cia.

04/03 – E Ainda Assim Se Levantar – Cia Luna Lunera

Ascom Preqaria Cia de Teatro