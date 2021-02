Profissionais da Saúde que perderam ciclo da 2ª dose da CoronaVac, devem agendar aplicação a partir de hoje (23)

Dando continuidade à campanha de imunização contra a Covid-19 em Sete Lagoas, a partir de hoje, terça-feira (23), a Secretaria Municipal de Saúde divulgou um telefone para agendamento da segunda dose dos profissionais da assistência à Saúde que perderam o ciclo da CoronaVac. O agendamento prévio deve ser feito pelo telefone (31) 3776-7881 e a aplicação acontecerá na ESF São Geraldo, localizada à Rua Joaquim Murtinho, nº. 109. É necessário apresentar documento de identificação com foto, CPF e comprovante de vacinação da primeira dose.

Aqueles que receberam a vacina Astrazeneca, a segunda dose será aplicada após 90 dias da primeira aplicação.

A primeira dose para idosos com idade a partir de 86 anos, volta a acontecer no dia 25, quinta-feira, somente em sistema drive thru, das 08h30 às 17h na portaria do Unifemm (Rua Pedra Grande). Os documentos necessários para a vacinação são: Identidade com foto, comprovante de endereço em nome do idoso (caso não possua, apresentar declaração na ESF) e cartão do SUS.

Quem recebeu a vacina da Astrazeneca deve aguardar 90 dias entre uma dose e outra. Até o dia 19 de fevereiro, Sete Lagoas já apresentava um saldo de 6.721 pessoas vacinadas. Destes 1.553 idosos e 5.168 profissionais da saúde, haviam recebido a primeira dose. 124 idosos instiutcionalizados e 3.294 profissionais da saúde, já foram contemplados com a segunda aplicação do imunizante.

Da Redação