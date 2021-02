Chapa ‘América Série A’ é eleita para o triênio 2021-2023 do Conselho de Administração

O América conheceu, na noite desta segunda-feira, 22 de fevereiro de 2021, os membros dos poderes sociais do Clube para o triênio 2021-2023. Além da nova composição do Conselho de Administração, foram igualmente eleitos nesta noite os membros do Conselho Deliberativo, do Conselho de Ética e Disciplina e do Conselho Fiscal para o triênio 2021-2023.Os associados aptos a votar no pleito desta segunda-feira elegeram a Chapa ‘América Série A’ para ocom um total de 123 votos a favor. Houve ainda apenas 1 voto em branco e 1 voto nulo. Os cinco novos membros são: Alencar Magalhães da Silveira Junior, que será o presidente do Conselho, Américo Gasparini Filho, Euler de Almeida Araújo, Glauco do Carmo Xavier e Ricardo Afonso Raso. A nova chapa tomará posse a partir do dia 1º de março.

Alencar da Silveira, novo presidente do Conselho de Administração, enalteceu a forte união entre os dirigentes e o objetivo de continuidade de um bom trabalho já feito dentro do Clube.

“Será um trabalho de continuidade, que começou há mais de uma década. O América é uma família só. É uma responsabilidade redobrada, tínhamos deixado o América na Série A em 2017 e pegamos o América na Série A agora. Quero agradecer muito ao Salum pelo trabalho por todo esse tempo, como também o Anderson Racilan, o (Marco) Batista, o Dower (Araújo) e o Fabiano Jardim. De igual modo, agradeço aos que estão chegando com a gente para a nova gestão. É um desafio com expectativa muito maior, sabendo de todas as dificuldades, mas jogando o América para cima, mostrando que o América é um grande clube e cada vez melhor com a ajuda de todos”, declarou Alencar.

Para o Conselho Deliberativo, Conselho de Ética e Disciplina e Conselho Fiscal participaram 142 conselheiros. Com uma adesão histórica de 94% dentre todos os membros aptos a votar, o pleito desta noite ficou também marcado por ser a primeira eleição da história do futebol mineiro a ser realizada em plataforma virtual. A empresa especializada Tafner foi a responsável por propiciar o pleito digital.

Flávio Drummond foi o presidente da Comissão Eleitoral no pleito atual. Ele comentou sobre o sucesso da eleição virtual e o grande envolvimento dos membros aptos a votar.

“Foi um período de duas semanas de trabalho intenso para levantarmos todas as informações requisitadas pelo pessoal da Tafner. Mas foi muito gratificante, tivemos todo o apoio da administração do Clube. Os associados entenderam que essa era a forma ideal para a realização da eleição dos novos membros dos poderes sociais do Clube. Tivemos uma grata surpresa de uma participação de 94%, um índice bastante alto que deixa todos bastante satisfeitos”, avaliou o presidente da comissão.

Confira abaixo os nomes dos membros eleitos para as novas gestões do Conselho de Administração, Conselho Deliberativo, Conselho de Ética e Disciplina e Conselho Fiscal.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Alencar Magalhães da Silveira Junior

Américo Gasparini Filho

Euler de Almeida Araújo

Glauco do Carmo Xavier

Ricardo Afonso Raso

CONSELHO DE ÉTICA E DISCIPLINA:

Carlos Alberto Reis de Paula – Efetivo

Eurico Gustavo dos Reis Cruz – Suplente

José Aurélio Tofani Silva Cassimiro – Efetivo

Luiz Roberto Filizzola – Suplente

Ronaldo Lana e Silva – Suplente

Vitório da Silveira Leone – Efetivo

CONSELHO FISCAL:

Bruno Augusto dos Santos Baltazar – Efetivo

Cristiano de Almeida Rodrigues – Efetivo

José Ulisses Vaz de Mello – Efetivo

Marcus Monerat Toledo Machado – Suplente

Thiago Andrade Amaral Gonçalves – Suplente

Tiago Vladimir Chiari Diamantino – Suplente

CONSELHO DELIBERATIVO:

Adriano Drumond

Air Soares Mazzinghy

Alberto José Salum

Alexandre Quintino Santiago

Alexandre Tafuri

Álvares Cabral da Silva

André Drumond

André Vinicius Coscarelli Salum

Andrea Faria de Magalhães

Antônio Armando dos Anjos

Antônio Carlos Lanna Drumond

Antônio Egg Resende

Antônio Oswaldo de Santiago Baptista

Antônio Pereira Souza Filho

Antônio Xavier Amaral

Arthur Eduardo Savassi Biagioni

Augusto Campos de Rezende

Caetano de Vasconcellos Neto

Caio Márcio Salum

Calos Alberto Passos Gomes Junior

Carlos Alexandre Guadelupe Vogas

Cristiano Emery Alves

Diogo Junqueira Reis Brant Papa

Edmundo Antônio Lanna Drumond

Eduardo Canals

Eduardo Georges Mesquita

Eduardo José Corrêa

Flávio de Carvalho Drummond

Frederico Ozanam Ramos Júnior

Guilherme Eduardo Reis da Silveira Neto

Gustavo Chaves Carreira Machado

Gustavo de Oliveira Tafuri

Henrique da Silveira Sardinha Pinto

Hermes Andrade Ávila

Hugo Pereira Goretti

Humberto Guimarães Bernardes

Ilceu Eustáquio de Carvalho

Jacques Ernest Levy

Jair Alves

Jairo Viana Júnior

João Batista Cândido

João Bosco Nunes de Miranda

João Bráulio Faria de Vilhena

João Evandro Tafuri

João Gomes Dutra Neto

João Marcelo Silva Vaz de Mello

Jorge Laboissière

José Alves Machado

José de Assis Santiago Neto

José de Melo

José Eduardo Lanna Valle

Lauro Magno Agrizzi

Leonardo Antonio dos Santos Baltazar

Leonardo José Galindo

Lucas Caetano de Leucas Machado

Luciana Faria de Magalhães

Luis Gustavo Camillo dos Santos

Luiz Roberto Pereira Moreira

Marcelo Abrahão Salum

Marcelo Antonio dos Santos Baltazar

Marcelo Emery Alves

Marcelo Laboissiere

Márcio Nazaret Pinheiro

Marco Antônio Raso

Marcos Juliano Lucas Carvalho

Marcos Machado de Freitas

Marcos Novaes de Souza

Nelson Rigotto de Gouvêa

Nilson de Andrade

Olavo Keesen

Olinto Pereira de Mello

Paulo Américo Roscoe Papini

Paulo Roberto Lanna Drumond

Paulo Rogério Machado

Pedro Francisco Chagas Lucca

Pedro Moraes Raso Sardinha Pinto

Pedro Paulo dos Santos Friche

Rafaela Coscarelli Salum

Raphael Drumond

Renato Leal Paixão Raso

Roberto de Azevedo Vasconcelos Melo

Roberto Eduardo Salum

Roberto Marques Grochowski

Rodrigo Antonio dos Santos Baltazar

Sandro Drumond Machado

Sandro Torres Gomes

Selem Safar Teixeira Pinto

Sérgio Isaias Soares Meira

Sérvio Túlio de Barcelos

Thiago Abrahão Salum

Thiago Reis Pereira

Wantuil Carvalho do Prado

Zagma Maria da Silva Santos Baltazar

Zaner de Araújo Abreu

