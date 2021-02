Promoção: para concorrer a um carro novo, basta usar o cartão Sicoob

Já pensou em começar o ano com um carro zero quilômetro na garagem? Para os associados das cooperativas filiadas ao Sicoob Central Crediminas, como o Sicoob Credisete, é simples, basta usar o Sicoobcard, seja na modalidade crédito ou débito, e concorrer às premiações.

A campanha, que começou em dezembro de 2020, contempla o sorteio de três carros, sendo dois Chevrolet Onix e uma Toyota Hilux. O primeiro Onix foi sorteado no dia 20 de janeiro deste ano e ainda restam dois carros a serem sorteados durante a campanha. A cada R$ 100 em compras, o associado recebe automaticamente um número da sorte para concorrer aos prêmios. E se a transação com o cartão for feita nas maquininhas Sipag, adquirente do Sicoob, as chances aumentam, pois os valores são computados em dobro.

O diretor de negócios do SicoobCredisete, Warley da Silva Rocha, observa que é importante saber aproveitar as oportunidades oferecidas pelo mercado. Um exemplo é o Sicoobcard, que conta com diversas vantagens, dentre elas a possibilidade de começar o ano com um carro novo na garagem. “O cartão representa mais facilidade e segurança para as pessoas na hora de realizar seus pagamentos. É importante usar as vantagens do ‘dinheiro de plástico’ e optar por

um cartão que lhe traga os melhores benefícios, como é o caso do Sicoobcard”, frisa.

Warley lembra ainda que ao fazer parte de cooperativa de crédito, além de taxas e tarifas mais atrativas, não existe cliente, e sim associado, sendo uma vantagem extra na hora de escolher a instituição financeira do seu cartão. “Dessa forma, ao final de cada exercício, os cooperados podem receber parte do recurso excedente, proporcional ao uso dos serviços e produtos do Sicoob, incluindo o cartão, o que deixa nosso Sicoobcard ainda mais diferenciado diante ao mercado”, conta.

Para saber mais sobre a promoção, acesse www.cartaopremiadosicoobcard.com.br.