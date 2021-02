Confira as oportunidades de emprego disponíveis no UAI-Sine Sete Lagoas nesta terça (23)

VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA- PCD AUXILIAR DE OPERAÇÃO: recolher nos setores o resto de materiais do processo de produção, fazer separação do plástico, papelão e bandeja, auxiliar no carregamento dos materiais prensados (material pesado), auxiliar no serviço de jardinagem da fabrica, auxiliar no serviço de conservação e limpeza da fábrica. ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO – DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO