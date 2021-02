Número de óbitos em Sete Lagoas chega a 170, com cinco registros no final de semana

De acordo com dados do boletim epidemiológico sobre a situação da Covid-19 em Sete Lagoas, a cidade tem nesta segunda-feira, 22 de fevereiro, 1.218 pessoas em monitoramento, número 16,5% menor em relação à semana passada, quando 1.459 pessoas eram acompanhadas. Os testes com resultado negativo para Covid já somam 22.121 desde o início da pandemia e o monitoramento para casos de síndrome gripal inespecífica já foi encerrado para 2.864 suspeitos. Foram registrados 174 novos casos positivos desde a última sexta-feira. São 91 mulheres e 83 homens, o que eleva o número de contaminados a 10.325 desde o início do monitoramento.

Cinco óbitos em decorrência da Covid-19 foram registrados no fim de semana. Foram três no dia 19, sendo um homem de 62 anos, na UPA; um homem de 76 anos, no Municipal; e outro homem de 73 anos, também no Municipal. Um óbito no dia 20, um homem de 45 anos, no Municipal. E mais um óbito neste domingo, dia 21, uma mulher de 80 anos, também no Municipal. Um óbito suspeito ocorrido no dia 18, uma mulher de 75 anos que estava internada no Nossa Senhora das Graças, segue em investigação. Assim, Sete Lagoas chega hoje a 170 óbitos, 36 hospitalizados com resultado positivo para Covid, 219 pessoas em isolamento domiciliar e 9.900 pessoas curadas.

Hospitalizados

Ao todo são 64 pacientes hospitalizados na cidade por causas respiratórias, sendo 28 em enfermaria e 36 em UTI. Destes, 46 testaram positivo para Covid, 14 aguardando resultado de exames e quatro internados com resultado negativo para Covid. Entre os internados em UTI, são 24 de Sete Lagoas, quatro de Papagaios, dois de Paraopeba, dois de Morada Nova de Minas, e os demais de Paineiras, Prudente de Morais, Abaeté e Pompéu.

Hoje são 31 pacientes internados no Hospital Municipal (sendo 21 em UTI), 13 no Hospital Nossa Senhora das Graças (seis em UTI, dos quais dois leitos são do SUS), 11 internados no Hospital da Unimed (seis deles em UTI) e nove na UPA, com três leitos de UTI Covid ocupados. A taxa de ocupação de leitos de UTI destinados exclusivamente a pacientes com Covid na cidade, incluindo leitos do SUS e da saúde suplementar, chega hoje a 65,45%. Já a taxa de ocupação de leitos UTI Covid do SUS está hoje em 57,78%.

Por Ascom/prefeitura de Sete Lagoas