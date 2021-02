Secretários escolares municipais terão capacitação sobre sistema de gestão escolar

A Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura – realiza capacitação na próxima quinta-feira, 25 de fevereiro, direcionada a secretários escolares da rede municipal de ensino, com o coordenador do sistema Nobe, Roberto Luiz Rodrigues Gomes, para o esclarecimento de dúvidas quanto ao funcionamento do sistema.

Com a pandemia da Covid-19 e a consequente transferência do ensino para o modelo online, foi necessário que as escolas se adaptassem a um nova forma de se fazer educação. Assim, uma das medidas adotadas foi a utilização do sistema Nobe. “O sistema oferece uma gestão completa para auxiliar o trabalho das secretarias de educação e de suas unidades físicas. Através dele, é possível administrar alunos, professores, funcionários, estrutura física, merenda, transporte, estoque de material, programas de governo, etc”. afirma a secretária municipal de Educação, Esportes e Cultura, Roselene Teixeira.

O treinamento será presencial, na Escola Técnica Municipal de Sete Lagoas (Av. Pref. Alberto Moura, 1111, Distrito Industrial), em dois turnos: de 08h às 12h e de 13h às 17h. Vinte e oito escolas participarão na parte da manhã e outras 28 na parte da tarde. As medidas de distanciamento social e higiene serão tomadas à risca para evitar a propagação da Covid-19. Por isso, apenas uma secretária escolar por unidade de ensino deverá participar da capacitação.

“Usaremos o Laboratório de Informática da Escola Técnica para que cada secretário escolar tenha um computador para realizar o treinamento”, explica a gerente educacional do Município, Alexandrina Guimarães Souza. Mais informações podem ser obtidas pelo (31) 3779-3519.