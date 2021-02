PM encontra maconha escondida em telha em Matozinhos. Suspeitos foram presos

No bairro Vista Alegre, dois jovens foram presos depois da polícia localizar buchas de maconha escondidas em telha, no final de semana.

No domingo (22), durante patrulhamento no bairro Vista Alegre em Matozinhos, os policiais militares avistaram dois jovens em atitude suspeita e realizaram a abordagem. Com eles, nada de ilícito foi encontrado, porém, no lugar onde eles estavam, debaixo de uma telha, estava escondido 16 buchas de maconha.

Os autores foram presos em flagrante delito por tráfico de drogas e encaminhados, junto ao material apreendido, a Delegacia de Polícia Civil.

