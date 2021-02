Motorista sem habilitação, suspeito de matar mulher e bebê atropelados, se apresenta à polícia em Sete Lagoas

Segundo a Polícia Civil, ele foi ouvido e liberado, porque o tempo de flagrante já havia passado. As vítimas estavam na calçada, na porta de casa, na tarde da última quinta-feira (18), quando foram atropeladas, sendo que a mulher morreu na hora e o bebê no Pronto Atendimento do Belo Vale, pouco tempo depois.

De acordo com o Delegado Regional Thiago Pacheco M.W.S.G compareceu à delegacia de forma espontânea e confessou que estava dirigindo o veículo. Ele disse para a polícia, que após o acidente ele foi linchado por outros populares tendo evadido, para um local incerto e não sabido. O suspeito confessou, que dirigia o veículo Gol, mas que não estava em alta velocidade e que tinha bebido duas latinhas de cerveja e que não conseguiu fazer a curva.

Ainda segundo o delegado, até o momento, a investigação mostra o contrário do que foi dito. Ele estaria em alta velocidade e com sinais de embriaguez.

“A apresentação dele não trava as medidas cautelares que forem necessárias para condução do caso. Ainda é preciso ouvir três pessoas que estavam no carro tendo as intimações encaminhadas, também nesta segunda-feira. A Polícia Civil, vai dar resposta à família e à população de Sete Lagoas. Usaremos inclusive a Polícia Judiciária, para as medidas necessárias”, afirmou o Chefe da Polícia Civil Thiago Pacheco.

Com Ascom da Polícia Civil