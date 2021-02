Com participação do torcedor no processo produtivo, Democrata lança terceiro uniforme

Novo manto será sorteado nas redes sociais do clube.

Com o envolvimento do maior patrimônio do Clube, a torcida, o Democrata lançou, nesta semana, a pré-venda do uniforme três. Os torcedores, inclusive, foram os responsáveis pela escolha, em concurso, do nome da marca própria, “Jacaré Sports”, que vai assinar a nova coleção. Os olhos do jacaré, mascote do alvirrubro, em fusão com a Serra de Santa Helena, principal ponto turístico da cidade, foram as inspirações para o desenho da marca que segue tendência minimalista.

A camisa nova, em tons de cinza, que foge do tradicional alvirrubro, foi elaborada para homenagear a marca Sete Lagoas Vive, iniciativa do grupo UAI, que é um dos grandes parceiros do Democrata e segue junto com o Jacaré em mais uma temporada. Desde que foi divulgada nas redes sociais do clube, a nova camisa caiu no gosto dos torcedores.

Na página do Democrata no Twitter, o novo manto é só elogios. Para Matheus Binder “o uniforme ficou bonito demais, parabéns aos envolvidos”. Na mesma linha, Gadiel Oliveira elogiou: “Uniforme ficou top, hein”! Davidson Paulino afirma que acompanhou o processo da marca da cidade e elogiou o clube pela iniciativa. “Vi o projeto da criação da marca que representa Sete Lagoas, estão de parabéns”.

O terceiro uniforme do Democrata para 2021 já está à venda na loja oficial do clube. O torcedor pode adquirir o manto por R$ 119,90 no endereço virtual lojadodemocrata.com.br. A torcida pode ficar atenta nas redes sociais porque a diretoria vai sortear o item nos canais oficias do clube.

A intenção da gestão do Jacaré é bater o número de 1.000 camisas vendidas. O presidente Renato Paiva entende que a camisa ficou “muito bonita sem perder em qualidade. O material é de primeira linha com um custo acessível. O torcedor não vai se arrepender”, garante o gestor.

Para a disputa do Módulo II, no segundo semestre, o restante da coleção será lançado em breve. Renato Paiva antecipa que a camisa número um “ficou moderna sem sair do tradicionalismo que a torcida preza”. O segundo uniforme também será escolhido com a participação do torcedor”, informa.

Ascom Democrata