Confira os destaques da Coluna Tempo Esportivo desta segunda (22)

Primeiro Tempo

A vitória sobre o Sport Recife, aliada ao empate do Fluminense diante do Santos, garantiu ao Atlético uma vaga no G4 do Campeonato Brasileiro e, consequentemente, o passaporte para a fase de grupos da Copa Libertadores da América. O Galo chegou aos 65 pontos e 19 vitórias. Pode chegar aos 68 pontos se vencer o Palmeiras na última rodada da competição. Já o Fluminense, com 61 pontos, pode no máximo somar 64.

Na pior das hipóteses, o Fluminense vira quinto e torce para o Palmeiras vencer o Grêmio na Copa do Brasil, o que faria as cinco vagas diretas na fase de grupos da Libertadores, do Brasil, serem todas via Brasileiro. O Palmeiras já tem presença lá, pois venceu o torneio internacional.

A vaga direta na fase de grupos da Libertadores, além de ser um alívio no calendário do Atlético em 2021 – com menos quatro datas nesta arrancada – significa garantir R$ 16 milhões de premiação da Conmebol.

A Copa CONMEBOL Libertadores 2019 inciou nesta neste mês de fevereiro para o Atlético-MG, com a série de jogos contra o Danubio, válida pela segunda fase eliminatória da competição. Após um empate em 2 a 2 fora de casa, o Galo venceu por 3 a 2 em jogo nervoso no Horto e ficou um pouco mais próximo de uma vaga na fase de grupos.

A última vez que participou da principal competição do continente foi em 2019. Será a décima primeira participação do clube no torneio.

A Conmebol divulgou detalhes sobre a próxima edição da Libertadores da América. O torneio começa esta semana com suas fases preliminares. Os duelos da fase de grupos começarão no dia 21 de abril e a grande final está marcada para o dia 20 de novembro, sem local definido. De acordo com a entidade, após a definição dos últimos classificados, haverá um sorteio no dia 16 de abril. Logo em seguida, a fase de grupos perdurará até o dia 26 de maio. Outro sorteio acontecerá no dia 02 de junho, para definir os confrontos das oitavas de final.

Ao longo da história o Atlético venceu quatro títulos oficiais internacionais: a Copa Libertadores da América uma vez (em 2013), a Copa Conmebol duas vezes (em 1992, a primeira edição, e em 1997), e a Recopa Sul-Americana uma vez (em 2014).

Segundo Tempo

O Cruzeiro estreia no Campeonato Mineiro neste sábado, diante do Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O técnico Felipe Conceição fez um balanço após os primeiros dias no comando do time. Na avaliação do treinador, apesar dos poucos dias de atividades, o grupo teve evolução e citou que terá “muito trabalho” pela frente. No último final de semana, a Raposa venceu o jogo-treino contra o Bolívar pelo placar de 1 a 0.

Diferentemente da temporada passada, quando o Cruzeiro iniciou o Campeonato Mineiro com muitos atletas da base, neste ano, o grupo está mesclado. Com jogadores experientes, o elenco parece mais equilibrado, mas somente o tempo dirá se o grupo atual já é suficiente para vencer os desafios da temporada ou se a diretoria terá que buscar mais peças para aumentar a qualificação do grupo.

Sem dinheiro e “sobrevivendo” com ajuda de parceiros, o que não é novidade para os grandes clubes do futebol brasileiro, os dirigentes celestes tentam potencializar o planejamento para este ano a fim de minimizar qualquer possibilidade de erro. Dentro dessa perspectiva está uma análise importante e profunda sobre os medalhões, jogadores mais experientes e que custam mais aos cofres do clube. Marcelo Moreno, Leo, Henrique, Manoel e Ariel Cabral fazem parte desse time de atletas, cujo futuro segue indefinido.

Mundial de Clubes 2021 seguirá o formato atual

Ainda sem apresentar mudanças no formato, a Fifa confirmou a realização do Mundial de Clubes em 2021. O torneio continuará com sete equipes, que competirão em dezembro deste ano, no Japão. O anúncio surpreendeu porque a entidade máxima do futebol mundial tinha a meta de lançar um novo e ampliado formato para o Mundial a partir de 2021. O plano inicial da Fifa era realizar em 2020 a última edição do torneio no formato atual, com sete equipes, sendo seis campeões continentais mais um time representante do país-sede do Mundial. A edição de 2020 foi adiada para fevereiro, no Catar, em razão da pandemia do novo coronavírus. O Bayer de Munique sagrou-se campeão. O Palmeiras, representante da América do Sul, terminou na modesta quarta colocação.

Segundo pessoas ligadas à Fifa, o atual formato vem perdendo atratividade a cada ano por conta do baixo nível técnico e da previsibilidade dos resultados. Os clubes europeus venceram as últimas oito edições e levaram a melhor em 13 dos últimos 14 campeonatos (somente o Corinthians quebrou esta série, em 2012). A Fifa, então, passou a elaborar um novo formato, que vinha sendo planejado para 2021. O novo Mundial teria 24 clubes, com ao menos oito equipes europeias e seis sul-americanas. A ideia inicial era realizar a primeira edição da competição em junho de 2021, na China. A pandemia, contudo, acabou com os planos da entidade.

A pandemia do Covid-19 forçou o adiamento da Copa América e da Eurocopa para o meio deste ano, justamente o período em que a Fifa pretendia fazer o novo Mundial. O presidente Gianni Infantino, contudo, garantiu que o plano segue de pé, embora sem nova data para acontecer. A pandemia e os consequentes adiamentos de competições internacionais podem forçar a Fifa a adiar o novo Mundial para 2025. Isso porque o ano de 2022 terá a Copa do Mundo no Catar, entre novembro e dezembro, o que vai congestionar o calendário daquele ano. Em 2023, a China, futura sede do Mundial de Clubes, vai receber a Copa da Ásia na mesma época. E o ano de 2024 terá novas edições da Copa América e da Eurocopa.

Campeonato Mineiro tem início confirmado para sábado

A Federação Mineira de Futebol promoveu mudanças nos jogos de estreia de América, Atlético e Cruzeiro no Campeonato Mineiro. A nota oficial da entidade ainda alterou datas e horários em partidas de outras rodadas do Estadual.

Na primeira rodada, o jogo entre Uberlândia e Cruzeiro, inicialmente marcado para domingo, dia 28 de fevereiro, às 10h, no Parque do Sabiá, em Uberlândia, foi antecipado para o sábado, dia 27, às 16h30. Será a partida inaugural da competição.

Já o América estreará no Mineiro diante do Boa Esporte, no Independência, no sábado, dia 27, às 19h, e não mais no domingo, às 16h, como previa a tabela original.

A partida de estreia do Atlético, contra a URT, foi mantida para o domingo, dia 28, no Mineirão, mas passou das 16h para as 18h15.

As outras partidas da primeira rodada ficaram programadas assim:

Sábado:

19:00 – Caldense x Tombense – Poços de Caldas

Domingo:

15:30 – Pouso Alegre x Coimbra – Pouso Alegre

16:00 – Patrocinense x Athletic de São João Del Rey – Patrocínio

Pela segunda rodada, o confronto entre Athletic e América, inicialmente marcado para quarta-feira, 3 de março, às 15h, no Estádio Joaquim Portugal, em São João del-Rei, será realizado na mesma data, mas às 19h15.

A partida entre Cruzeiro e Caldense, pela segunda rodada, foi confirmada para quarta-feira, dia 3 de março, mas passou das 20h para as 21h30, no Mineirão.

Já o duelo entre Tombense e Atlético, pela segunda rodada, passou de quarta-feira, dia 3 de março, às 19h, no Estádio Antônio Guimarães de Almeida, em Tombos, para quinta-feira, dia 4, às 21h.

A partida entre Pouso Alegre e América, pela terceira rodada, marcada inicialmente para domingo, dia 7 de março, às 15h, no Estádio Municipal Irmão Gino Maria Rossi, em Pouso Alegre, foi antecipada para sábado, dia 6, às 19h, no mesmo local.

Da mesma forma, URT e Cruzeiro, que jogariam por esta rodada no domingo, dia 7 de março, às 16h, no Zama Maciel, em Patos de Minas, medirão forças no sábado, dia 6, às 21h.

O jogo entre Atlético e Uberlândia foi mantido para o domingo, dia 7 de março, no Mineirão, mas passou das 16h para as 20h30.

Por Álvaro Vilaça