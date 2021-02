PM e Guarda Municipal acabam com Cavalgada e aglomeração em Sete Lagoas

A Polícia Militar e Guarda Municipal voltaram a coibir a aglomeração de pessoas para fazer valer as leis relacionadas ao enfrentamento da Covid-19 em Sete Lagoas. Neste domingo (21), uma cavalgada que estava sendo realizada no bairro Vapabuçu, foi encerrada pelas forças de segurança; assim como a movimentação em um bar no Nova Cidade.

Outra aglomeração, também neste domingo, foi dispersada no bairro Nova Cidade, em um bar chamado New City. O curioso que o mesmo fica próximo ao 25o. Batalhão da Polícia Militar, o que não inibiu a grande presença de pessoas na área.