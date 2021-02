Neste domingo acidente com viatura da PRF, sem vítimas

Em Sete Lagoas/MG, na BR 040, km 465, neste domingo (21), por volta de 9h, ocorreu uma colisão sem vítimas, envolvendo uma viatura da PRF pertencente à Superintendência de MG, e uma carreta.

A viatura que estava atendendo um acidente com vítima estava parada no acostamento, quando a carreta que seguia o fluxo, aquaplanou e colidiu com viatura, que capotou.

Os policiais que estavam dentro da viatura, não tiveram ferimentos e estão bem.O motorista da carreta envolvida, permaneceueu no local do acidente e também não sofreu nenhuma lesão.

Redação com o informações da PRF