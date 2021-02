PCMG restabelece entrega de habilitações para endereços dos motoristas

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informa que restabeleceu, nesta semana, a entrega das Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH) e Permissão para Dirigir (PPD) por meio dos Correios, com o adicional do Aviso de Recebimento (AR).

Para receber o documento enviado por meio dos Correios, é necessário que alguém atenda o carteiro para assinar o comprovante de recebimento. Após três tentativas de entrega sem sucesso, o documento será enviado à Unidade de Atendimento Integrado (UAI) ou para a Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran), nos municípios onde não há UAI .

As habilitações emitidas entre os dias 8 de janeiro e 12 de fevereiro, de motoristas residentes na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) e no interior do estado, continuam disponíveis para entrega pela Ciretran do município. Já os documentos de residentes de Belo Horizonte, emitidos entre os dias 8 e 22 de janeiro, serão entregues pessoalmente na UAI Praça Sete, mediante agendamento.

Para a entrega das CNHs e PPDs, é necessária a apresentação de documento de identificação e assinatura do destinatário.

Por ASCOM-PCMG