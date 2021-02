Estabelecimentos ignoram Covid e lotam eventos, mas PM e Guarda Municipal acabam com abusos

Na sexta-feira (19), mais uma vez, um bar localizado na Avenida Secretário Divino Padrão, no bairro Santo Antônio, continua desrespeitando as leis impostas para evitar a propagação da Covid-19. O mesmo ocorreu em uma casa de show localizada na Av. Norte Sul.

O estabelecimento, que foi fechado uma vez pelo mesmo motivo, teve que dispersar a multidão e encerrar a balada pela aglomeração provocada nesta sexta-feira.

Ocorrências do mesmo teor foram registradas na Ilha, na orla da Lagoa Paulino. Na Av. Secretário Divino Padrão em sido frequente, a presença da fiscalização desde o início da pandemia com vários registros já feitos.

Outro evento também foi barrado no Villa Real Recepções, no Jardim Europa. A PM e Guarda Municipal depararam com cerca de 150 pessoas do lado externo da casa e, em seu interior, cerca de 250 presentes sem qualquer proteção das vias respiratórias.

Denúncias foram feitas e a PM, juntamente com a Guarda Municipal, compareceram para realizar a fiscalização e acabar com os abusos. O público foi dispersado sem tumulto. Em ambas ocorrências, foram lavrados Termo de Notificação Municipal.