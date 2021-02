Dr. Flávio Pimenta esclareceu importantes temas no Passando a Limpo desta sexta (19)

O programa Passando a Limpo, recebeu nesta sexta-feira (19), o Secretário Municipal de Saúde, Dr. Flávio Pimenta. Entrevistado por Álvaro Vilaça e Wagner Oliveira, Dr. Flávio falou sobre importantes temas como as variantes da Covid-19 que pode sim chegar a Sete Lagoas, sobre como se dão as escolhas dos públicos prioritários à vacinação e dentre tantos temas, o secretário ressaltou a importância de se promover políticas públicas para a vacinação e claro, que as pessoas entendam a força dessa doença que conseguiu parar o mundo, daí a importância da consciência coletiva e a necessidade de se vacinar.

Durante a entrevista, Flávio contou como é necessário ações e informações para os cidadãos em meio a esta pandemia e tudo que circula a respeito da vacina. “É um momento difícil, onde precisa de muitas informações, eu tenho reforçado aqui justamente para poder dar à população as respostas, é lógico que a gente não tem todas as respostas de prontidão mas por isso que é importante a gente estar dando essa continuidade de eventos e programação para poder justamente tentar acalmar um pouquinho a ansiedade de todo mundo aí”, ele afirma.

Quando perguntado sobre a vacinação, o secretário explicou como está sendo feita. “A vacinação, ela obedece uma norma técnica que vem do governo do estado. Então, cada governo de estado fez essa proposição estratégica. Então, às vezes as pessoas ficam ‘ah, tá acontecendo isso, em São Paulo dessa maneira, Espírito Santo…’ O estado de Minas Gerais, ele teve uma organização, assim como teve para o Minas Consciente, que é um programa de estratégia e enfrentamento para a Covid, também estabeleceu uma estratégia para a vacinação. Fez uma norma técnica e nos orientou nesse sentido e a gente tem que seguir. Então no primeiro momento, o entendimento foi que pela dificuldade que se estava tendo de conseguir profissionais para trabalhar na atuação de enfrentamento, e aí não é só questão de UTI, é bom que se diga isso, as pessoas as vezes entendem que o atendimento é só em UTI, não é, a moeda da Covid foi-se durante muito tempo só UTI, as pessoas acham que o valor do atendimento é só UTI, não é. O atendimento de uma maneira geral, ele está sendo muito impactante para toda a saúde. E aí eu estou falando inclusive a nível psicológico também”, esclareu o secretário.

Quando perguntado se todos conseguirão ser vacinados neste ano, o doutor foi sucinto na sua resposta. “As vacinações, geralmente, elas têm uma proposição de atingir de 70 a 80% do público, da população, e então as faixas de idade dependem também do perfil de cada doença. E aí, no caso da Covid a proposição, à princípio, seria entre 16 e 18 anos. Então a gente acredita que, pelo o que foi demonstrado e foi colocado ontem, a nível de produção, eu acredito que cerca de 40% da população brasileira consiga ser vacinada até o final de abril”, relatou.

A entrevista foi destaque na edição desta sexta-feira (19) no Hoje Cidade. Mais informações importantes sobre o assunto e a saúde pública na cidade foram abordados. A Rádio Eldorado AM1300 reprisa o programa neste domingo (21), a partir das 09h da manhã. É possível assistir o programa completo na página do Facebook do SeteLagoas.com!

Da Redação com SeteLagoas.com.br