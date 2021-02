A experiência da vida nos mostra fatos que acontecem no dia a dia e nem assim algumas pessoas tiram como lição.

Veja o título.

Citei no último bate papo da nossa “Conversa Afiada” o fato do Jornalismo da Rede Globo mostrar as notícias de forma até pejorativa quando se fala do Governo Federal atual.

Estamos vendo agora, ex-funcionários que foram demitidos declararem como eram determinadas as normas internas para o cumprimento das obrigações diárias.

Exemplo: “Faça o que eu mando e não olhe o que eu faço”.

Iniciei muito jovem a trabalhar (aos 13 anos de idade) e tive uma conduta profissional que “puxa-saco” nunca fez parte da minha índole.

Perdoe-me a expressão, mas “ralei” muito para chegar onde estou (Graças a Deus).

Lembre-se que, “Os homens vencedores são aqueles que caem, mas consegue fazer da queda uma bandeja para ostentar suas vitórias”.

Portanto, não vejo necessidade de profissionais formados, capacitados, qualificados e competentes terem necessidade de ficar bajulando patrão/chefe para garantir o seu trabalho.

Ora! Mesmo que você tenha sido convidado para trabalhar fazendo parte do quadro de pessoas de confiança, não é necessário que você tenha que fazer parte do grupo dos “puxa-saco”.

Perdoe-me a franqueza, mas o (a) puxa-saco prova que não tem confiança na sua capacidade.

Pare e reflita o quanto o (a) puxa-saco detona tudo e todos onde trabalhava quando acaba sua “boquinha”.

Uso o termo “boquinha”, pois o (a) puxa-saco vive adulando patrão/chefe com receio que outro (a) tome o seu lugar, ou então a espera que sua promoção venha em breve.

Existem locais onde trabalham pessoas incompetentes, que coincidentemente são puxa-saco, e quando faço essa afirmação é porque sabemos que eles estão em todas as esferas de trabalho.

Existe uma célebre frase que diz: “Não confie em puxa saco, e lembre-se que as pessoas acariciam o cavalo apenas para poder montar nele”.

Faça valer suas qualidades e capacidade, alcance os seus objetivos.

Puxa-saco não!