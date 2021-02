Mais de 6.600 pessoas já foram vacinadas em Sete Lagoas. Segunda começa mais uma faixa etária

A Secretaria Municipal de Saúde, divulgou na manhã desta sexta (19) um saldo atualizado do vacinômetro da campanha imunização à Covid-19 em Sete Lagoas. Até o dia 18/02, Sete Lagoas já havia vacinado 6.683 pessoas. Deste total, 3.339 pessoas já receberam a segunda dose do imunizante, sendo 3216 profissionais da Saúde e 123 idosos institucionalizados. A partir das 11h de segunda (22), terá início a vacinação contra a Covid para idosos a partir de 86 anos.

Todo o cronograma da Secretaria Municipal de Saúde segue determinações no Plano Nacional de Imunizações do Governo Federal. Na primeira etapa o público alvo foi formado por profissionais que atuam na área de saúde e ainda idosos e funcionários que estão em asilos. “Quando a meta desta fase foi batida, iniciamos a vacinação dos idosos que já atingiram a faixa etária a partir de 87 anos de idade”, explica o secretário municipal de Saúde, Flávio Pimenta.

Para garantir a organização do plano local, a SMS instalou pontos de vacinação com opções diversificadas. Idosos receberam a primeira dose no ginásio coberto Márcio Paulino (Praça da Feirinha) e no sistema drive thru montado no Shopping Sete Lagoas. Nesta quarta-feira (17), foi iniciada a vacinação em domicílio de idosos acamados ou com dificuldades de locomoção. “Neste caso, o agendamento deve ser realizado em uma unidade da Atenção Primária (ESF), mais próxima da casa do idoso”, esclarece Flávio Pimenta.

2ª DOSE

Continua nesta sexta-feira (19), a segunda dose da vacina aos profissionais da assistência à saúde a partir dos 50 anos que receberam a Coronavac. A vacinação está ocorrendo novamente em sistema de drive-thru, no estacionamento do Unifemm, de 08h30 às 17h.

PRAZO ENTRE DOSES

O Ministério da Saúde está distribuindo vacinas de dois fabricantes autorizados pela Anvisa. Os imunizantes têm prazos distintos de aplicação entre a primeira dose e o reforço. O da CoronaVac, produzido pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa SinoVac, exige um prazo de 15 a 28 dias. Já o desenvolvido pelo laboratório AstraZeneca/Universidade de Oxford em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) tem prazo de três meses.