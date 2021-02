Após briga de casal, PM prende homem com mandado de prisão em aberto

Em atendimento a uma ocorrência envolvendo briga de casal, PM prende homem com mandado de prisão em aberto, no bairro Planalto em Sete Lagoas

Na tarde da quinta-feira, (19), policias militares do 25º Batalhão foram acionados por uma testemunha que informou ter presenciado uma briga entre um casal na rua João Batista Miranda, bairro Planalto. Na residência informada, os militares conversaram com a mulher que informou que não havia brigado com o companheiro.

Após ser consultado no sistema, foi verificado que o indivíduo D.F.S., 23 anos estava com mandado de prisão em aberto.

O autor, que possui prontuário por tráfico de drogas, foi preso e conduzido a Delegacia de Polícia.

Redação com Agência Regional de Comunicação-RPM