Sicoob Primeira Instituição Financeira Cooperativa Integrada aos Serviços Digitais do Governo

Mais uma ação pioneira do Sicoob no Cooperativismo Financeiro Clientes de instituições financeiras podem ter acesso direto a serviços digitais oferecidos pelo governo por meio dos aplicativos dos bancos.

Os serviços são da plataforma gov.br. Além da União, Distrito Federal, 11 estados e 74 municípios estão integrados à plataforma gov.br.

Atualmente, 93 milhões de pessoas têm cadastro no gov.br. Entre os principais serviços oferecidos pelo portal estão o Meu INSS, a Carteira Digital de Trânsito, a Carteira de Trabalho Digital, Sacar Abono Salarial e Solicitar Seguro-Desemprego.

Nos estados e nos municípios que aderiram ao gov.br, o usuário pode ter o acesso ao Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), arrecadado pelos estados, ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e taxas de limpeza e de iluminação pública, administrados pelos municípios que já tenham aderido ao gov.br.

Cooperativa

Nesta semana, o Sicoob, uma cooperativa financeira, também passou a oferecer o acesso à plataforma. De acordo com a Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia, 5 milhões de clientes da cooperativa podem entrar na plataforma gov.br com as mesmas credenciais de acesso utilizadas no aplicativo da instituição.

Os associados podem acessar os serviços digitais do governo de uma forma mais ágil, fluida e segura utilizando as mesmas credenciais de acesso ao app Sicoob. Não será necessária a criação e memorização de novas senhas. Mais que uma facilidade em nossa jornada de transformação digital, uma questão de cidadania!